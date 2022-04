In Contemporaneamente, il podcast a cura di Mariantonietta Firmani, trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. Con Elio Franzini, filosofo Rettore UniMi, ed Emanuela Maccarani, DS Nazionale Ginnastica Ritmica, parliamo di armonia tra corpo e pensiero, relazione tra etica ed estetica, in un incontro tanto leggero quanto straordinariamente ricco di spunti. Si parla di estetica diffusa come valore condiviso e della necessità di riscoprire l’aspetto sociale e spettacolare della vita anche nel confronto agonistico. Esistono gesti il cui simbolismo è superiore a qualsiasi parola, come l’armonia ginnica passa attraverso la fusione tra movimento ed emozione.

IL PODCAST CON FRANZINI E MACCARANI

Elio Franzini è Rettore Università degli studi di Milano dal 2018. Dal 2000 è Ordinario di Estetica e di Estetica degli oggetti; ricopre inoltre molti ruoli istituzionali all’interno dell’Università. In UniMi ha ricoperto ruoli apicali: è stato infatti Presidente del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia, Prorettore per la Programmazione e i servizi alla didattica. Dal 2015 è Presidente della Società Italiana di Estetica (SIE). Emanuela Maccarani è dal 2018 Capo Allenatore della Nazionale Gruppo Senior, e membro della giunta del CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano. È coach nelle più autorevoli competizioni internazionali quali l’UEG International Coach Course, Conferenza Internazionale GR, e in molti seminari, workshop meeting e master class. Vince ben 170 medaglie in competizioni internazionali dai Giochi Olimpici ai Campionati Mondiali ed Europei e riveste molti ruoli istituzionali. Dal 2017 è infatti direttore Tecnico della Nazionale di Ritmica; dal 2017 al 2020 è Consigliere Rappresentante Allenatori nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Infine, dal 2021 Consigliere di Rappresentanza nella giuria Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

–Mariantonietta Firmani