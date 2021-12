In questa puntata di Contemporaneamente, la serie di podcast pensati per Artribune, l’incontro con Federico Baronello artista, Marina Lalli Bertolino presidente Federturismo e Stefano Zedde vice direttore Camera di Commercio e Industria Italiana in Polonia.

In Contemporaneamente, a cura di Mariantonietta Firmani, trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà.

BARONELLO, BERTOLINO E ZEDDE A CONTEMPORANEAMENTE

Con Federico Baronello, Marina Lalli e Stefano Zedde parliamo di arte e tecnologie, globalizzazione e destinazione, territori e migrazioni, economie e natura. Parliamo dell’alienazione vissuta da arte e collettività, da cui però può nascere una nuova forma di comunità. Le tecnologie hanno molto agevolato le imprese di piccole dimensioni, tuttavia le restrizioni imposte dall’emergenza rischiano di distruggere le capacità reattive dei singoli, favorendo solo gruppi multinazionali. La scena artistica scompare nel marketing e si ricostituisce nella ricerca scientifica. Il turista interessato al prodotto italiano è colto, con alta disponibilità economica, curioso e appassionato di relazioni, predilige comunità felici e partecipate. E ancora, la ricerca artistica che va oltre l’aspetto scandalistico per raccontare le variazioni nel paesaggio, le fragilità intrinseche dell’iper-industrializzazione. E molto altro.

CONTEMPORANEAMENTE: MARINA LALLI BERTOLINO

Marina Lalli Bertolino è Presidente Nazionale di Federturismo Confindustria e vicepresidente vicaria di Confindustria Bari e BAT. Nata in una famiglia di imprenditori nel settore dei lavori pubblici e delle infrastrutture stradali, vive per anni negli Stati Uniti e in Svizzera. In Confindustria è anche vicepresidente di Federterme, membro del Consiglio Direttivo di AICA Confindustria Alberghi. È inoltre componente del consiglio di E.B.I.T. Ente Bilaterale Industria Turistica. Inoltre, siede nel Consiglio della CCIAA di Bari e nel CdA della Nuova Fiera del Levante di Bari, componente di diversi CdA di società private.

CONTEMPORANEAMENTE: FEDERICO BARONELLO

Federico Baronello, artista, lavora con la fotografia analitica e la progettazione di strutture espositive, con sporadiche incursioni nell’esercizio della critica d’arte contemporanea. La sua ricerca si concentra essenzialmente sulla documentazione degli effetti della globalizzazione nell’area mediterranea e sulla tecnologia come agente per costruire nuove forme culturali. Dal 1999 Baronello fa parte di Candy Factory, un collettivo internazionale con sede in Giappone. Insieme agli artisti Takuji Kogo e Mike Bode sviluppa lavori multimediali che esplorano gli effetti della globalizzazione nello spazio quotidiano. Importante la sua documentazione/ricerca artistica sul fenomeno delle migrazioni, dai paesi MENA (Middle East and North Africa), verso la Sicilia, con imbarcazioni di fortuna.

CONTEMPORANEAMENTE: STEFANO ZEDDE

Stefano Zedde è Vice Direttore della CCIIP Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia. Si è laureato con una tesi in diritto ambientale con tirocinio presso il Servizio Valutazione Impatti Ambientali della Regione Autonoma Sardegna. Infine, tramite un tirocinio, nel 2014 approda alla CCIIP dove sviluppa una brillante carriera. Fiero delle origini sarde, vive in Polonia supportando numerose aziende italiane a inserirsi nel mercato polacco. In CCIIP Zedde è anche responsabile del desk per i servizi di internazionalizzazione e promozione del made in Italy, in particolare nei settori agroalimentare, automotive e turismo. Dal 2018 responsabile del desk ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo Italiano) in Polonia per la promozione turistica dell’Italia.

–Mariantonietta Firmani