Vacanze in Italia centrale? Selezione di mostre da vedere tra Marche e Abruzzo

Ideali per lo più per chi cerca la tranquillità e la conciliazione con la natura, Marche e Abruzzo sono da sempre destinazioni di pace e relax, ma anche ricche di borghi e percorsi da scoprire, capaci di coniugare la bellezza delle loro coste con la ricchezza dell’entroterra. Ecco allora alcuni consigli a tema arte se siete in vacanza in queste zone, che per l’estate 2021 riservano mostre di grandi maestri del passato, fino ai nuovi linguaggi della contemporaneità.

– Giulia Ronchi