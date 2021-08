Artribune Podcast: Giacinto Di Pietrantonio e Marcella Frangipane ospiti di Contemporaneamente

Il ciclo di podcast Contemporaneamente offre incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo, tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà.

ARTRIBUNE PODCAST: GIACINTO DI PIETRANTONIO E MARCELLA FRANGIPANE

In questo audio l’incontro con Giacinto Di Pietrantonio, critico e curatore, e Marcella Frangipane, archeologa. Quest’ultima è Professore Ordinario di Archeologia, già docente di Preistoria e Protostoria del Vicino e Medio Oriente alla Università Sapienza di Roma per i corsi di Laurea, la Scuola di Dottorato e le Scuole di Specializzazione in Archeologia e in Archeologia Orientale, che ha diretto nel triennio 2000-2003. Ha insegnato “Strategies and Methods of Archaeological Research” per il master europeo Erasmus Mundus “ARCHaeological MATerials Science” e per il Corso di laurea in “Scienze Applicate ai Beni Culturali” della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, sempre presso l’Università Sapienza di Roma. È membro della “National Academy of Sciences” degli USA (unica umanista italiana e donna a farne parte), dell’”Accademia Nazionale dei Lincei”, del “Deutsches Archäologische Institut” di Berlino, e dell’”Archaeological Institute of America”. Giacinto Di Pietrantonio, invece,è stato docente di Storia dell’Arte Contemporanea, Teoria e Storia dei Metodi di Rappresentazione e di Sistemi Editoriali per l’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano. Dal 1995 al 2004 è stato curatore del Corso Superiore di Arti Visive presso la Fondazione Antonio Ratti di Como. Direttore dal 2000 al 2017 della GAMeC (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea) di Bergamo di cui ora è Consigliere nel Consiglio di Amministrazione. Nel 2008 è stato insignito dal Magnifico Rettore dell’Università di Bologna Pier Ugo Calzolari del riconoscimento alla Carriera promosso dall’AMA (Associazione Almae Matris Alumni) dell’ateneo bolognese. Nel 2016 riceve il Premio Capitani della Cultura dell’anno. Dal 1986 al 1992 ha ricoperto il ruolo di Redattore Capo prima e Vicedirettore poi per Flash Art Italia. È autore di moltissimi testi critici, narra in modo poetico e trasversale l’opera di molti tra i maggiori artisti viventi come Jan Fabre, solo per citarne uno.

– Mariantonietta Firmani