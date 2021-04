Pillole d’arte, talk e incontri. Tutte le iniziative online dei musei a fine aprile

5. UNA SERIE DI RENDEZ-VOUS TRA ARTE CONTEMPORANEA E CINEMA

In occasione della 39a edizione di Bergamo Film MeetinG -In programma dal 24 aprile al 2 maggio- la sezione INCONTRI: CINEMA E ARTE CONTEMPORANEA, nata dalla collaborazione tra il Festival e The Blank Contemporary Art e volta ad evidenziare i punti di contatto tra il mondo del cinema e quello dell’arte contemporanea, si converte in tre appuntamenti digitali che saranno trasmessi attraverso i canali social delle due realtà. Quindi, quali sono le date da segnare in agenda? Il primo della settimana è previsto per martedì 27 aprile 2021, alle ore 15.00 con l’artista Gian Maria Tosatti, in diretta dalla pagina Facebook di Bergamo Film Meeting e di The Blank Contemporary Art. Si parlerà della presentazione del film My Heart is a Void, the Void is a Mirror – Odessa Episode realizzato sulle rive del lago di Odessa da Gian Maria Tosatti, in conversazione con Cristina Rota, Project Manager The Blank e Lorenzo Quagliozzi. My Heart is a Void, the Void is a Mirror – Odessa Episode è un film nato dal backstage di una grande opera ambientale realizzata in Ucraina da Gian Maria Tosatti durante le fasi più dure della pandemia Covid-19. Mentre, giovedì 29 aprile, sempre alle ore 15.00 e sugli stessi canali, sarà la volta di Deborah Donadio, attrice, regista, doppiatrice e coach LIS, tra le organizzatrici di CINEDEAF – Festival Internazionale del Cinema Sordo. L’intervista, condotta da Sara Tonelli -responsabile dei servizi educativi di The Blank-, si configura come un momento per riflettere sul rapporto tra cinema, sordità e accessibilità, affrontando temi quali le opportunità formative accessibili nell’ambito del cinema, il significato e il valore del cinema sordo, la distribuzione sul mercato di opere di registi sordi, l’inclusione di deaf talent nel circuito cinematografico e la promozione della conoscenza della lingua dei segni e della cultura sorda attraverso l’arte cinematografica. C’è da sottolineare che grazie al servizio d’interpretariato in LIS e alla sottotitolatura, gli appuntamenti sono resi accessibili anche al pubblico sordo, a cui The Blank si rivolge mediante il progetto di accessibilità LISten Project.