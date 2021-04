Otto compleanni e un funerale. Le ricorrenze culturali di aprile

7. 23 APRILE 1775: NASCE WILLIAM TURNER

Self Portrait c.1799 by Joseph Mallord William Turner 1775 1851

Famosissimo pittore romantico, l’inglese William Turner elevò la pittura dei paesaggi ad arte di primo livello: dipinse con pitture ad olio e con l’acquerello, rivoluzionando tecniche e cimentando topoi che sarebbero diventati classici per l’arte pittorica occidentale. Denominato “pittore della luce” per lo straordinario talento con cui rappresentava raggi solari e illuminazione (si guardi per esempio Pescatori in mare o Eruzione del Vesuvio), studiò le teorie di Goethe sulla natura della luce e del colore. Figura molto attiva a livello accademico e personale, il suo stile pose le basi per il successivo impressionismo.