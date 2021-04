2. ENEGANART – CONCORSO PER TALENTI DELLA SCENA CONTEMPORANEA RESIDENTI IN ITALIA

Al via il Concorso EneganArt, promosso da Enegan Spa, azienda leader nel settore della fornitura di luce, gas e telecomunicazioni. Giunto alla sua sesta edizione, questo bando che mira a promuovere i migliori talenti sulla scena contemporanea residenti in Italia affronta quest’anno il tema “Legami” per cercare di analizzare e valorizzare il contesto circostante. “In un contesto come questo, determinato dalla pandemia, non è stato semplice tornare ad organizzare un Concorso d’arte”, dichiara Ileana Mayol, ideatrice e coordinatrice del progetto. “Ci abbiamo riflettuto a lungo ma, alla fine, abbiamo fortemente voluto portarlo avanti, per dare un segnale di speranza per il futuro. EneganArt nasce con l’obiettivo di sostenere artisti che, altrimenti, non avrebbero modo di ottenere visibilità e, in questa fase, è ancora più importante dare un supporto in questo senso”. Durante la mostra finale (prevista in autunno in presenza e, se non fosse possibile, online) verranno decretati i 4 vincitori che si aggiudicheranno un premio in denaro, per un valore totale di 10mila euro ed entreranno a far parte della Collezione EneganArt.

Scadenza: 31 luglio 2021

www.eneganart.it