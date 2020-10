Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani è un ciclo di podcast pensati per Artribune. Ospita incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro, per approfondire questioni profonde e importanti ma anche cogenti e futuribili. Sono dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà.

CONVERSAZIONE CON MARRAMAO E PRATESI

In questo incontro con il filosofo Giacomo Marramao e la statistica Monica Pratesi parliamo di lavoro, passione, relazioni, lusso e povertà, polarizzazione e nuovi linguaggi da conoscere. Parliamo di relazioni intergenerazionali e nuove urgenze educative. Parliamo di come le poetiche hanno sempre anticipato le politiche perché i cambiamenti sociali avvengono sempre in una sfera simbolica. Partecipa all’incontro un piccolo gruppo di studenti dell’accademia di Belle Arti di L’Aquila. Giacomo Marramao è filosofo, accademico, Professore di Filosofia teoretica all’Università di Roma Tre, membro del Collège International de Philosophie di Parigi e Direttore scientifico della Fondazione Basso, Visiting professor in prestigiose università europee, americane e asiatiche. Autore di saggi tradotti in diverse lingue ha ricevuto molti prestigiosi premi e lauree ad honorem internazionali. Monica Pratesi è professore ordinario di Statistica presso il Dipartimento di Economia e Gestione dell’Università di Pisa e direttore del Centro di Ricerca delle Università Toscane “Camilo Dagum” sulle Statistiche Avanzate per la Equitable e lo Sviluppo Sostenibile. È inoltre pesidente della Società Italiana di Statistica e membro direttivo in molti prestigiosi enti di studi statistici.

–Mariantonietta Firmani