La faticosa vicenda di Chiara Ferragni agli Uffizi ha finalmente un epilogo. Mentre l’influencer annuncia a mezzo social la seconda gravidanza e finalmente l’ingresso della sua azienda in borsa, Vogue Hong Kong rende nota la cover e alcuni scatti del servizio realizzato a luglio nel museo fiorentino. Come è noto, la scorsa estate l’imprenditrice lombarda e il museo avevano pubblicato su Instagram delle foto che ritraevano la Ferragni con il direttore Eike Schmidt e con alle spalle la Venere di Botticelli. Le immagini avevano fatto il giro del web e indignato i benpensanti, ma avevano anche avuto l’effetto positivo incrementare il pubblico più giovane del museo. Molti invece si erano schierati a favore dell’operazione, accusando di sessismo i detrattori, tutto questo mentre l’imprenditrice trascorreva ferie e giorni di lavoro in Puglia tra il Marta, Museo Archeologico di Taranto e la sfilata di Dior nel cuore di Lecce.

IL RAPPORTO DELLA FERRAGNI CON IL MONDO DELL’ARTE

La relazione della Ferragni con l’arte è stretta, tuttavia assai complessa. Lo scorso settembre l’artista Francesco Vezzoli, il quale ha spesso e volentieri attinto allo star system per le sue opere, ritraeva per il settimanale Vanity Fair la Ferragni nelle vesti di una Madonna del ‘600 a firma di Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato. Apriti cielo. La reinterpretazione scatenava l’ira dei credenti e quella del Codacons, un tempo associazione a tutela dei consumatori oggi organizzazione alla caccia di esposti che facciano notizia. “Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere. L’immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria ‘macchina da soldi’ finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all’acquisto di questo o quel bene”, si leggeva nella nota diramata.

FERRAGNI PER VOGUE HONG KONG

Pochi giorni dopo, sempre a mezzo social il pittore Giuseppe Veneziano ricordava alla Ferragni di averla anch’egli ritratta – anche prima di Vezzoli – in vesti sacre non dissimili. Le immagini svelate da Vogue Hong Kong che ritraggono la Ferragni in abiti Prada sono state realizzate dal fotografo di moda nato a Bratislava e di base a Londra Michal Pudelka. Negli scatti ricorre il motivo della cornice che inquadra la giovane signora Fedez, che diventa così, nelle intenzioni dell’autore, come un’opera d’arte. In un’altra immagine, in abiti retrò, dà le spalle ad un dipinto presumibilmente del Botticelli incluso nella collezione degli Uffizi. D’altra parte in uno dei post incriminati della scorsa estate era stata paragonata alla Venere del pittore fiorentino, fino allo scatto che ritraeva le due “divinità”, l’una antica, l’altra contemporanea, insieme. I dettagli del quadro che si intravedono però sono pochi e qualcuno potrebbe chiedersi se è giusto usare il nostro patrimonio per scopi promozionali, oppure se questa immagine banalizzata dell’opera “in cornice” faccia bene all’arte. Ai lettori la sentenza: riuscirà il servizio di Vogue Hong Kong a scatenare nuovamente le polemiche o queste ultime si erano già esaurite la scorsa estate?

– Santa Nastro