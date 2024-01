Debutta il 10 gennaio al Teatro Storchi di Modena (e poi sarà in tournée fino a giugno) Antonio e Cleopatra di Shakespeare, opera proposta con una nuova traduzione in versi realizzata da Nadia Fusini e Valter Malosti, quest’ultimo anche regista e protagonista insieme ad Anna Della Rosa. Una tragedia poco rappresentata in Italia e che nell’immaginario è inevitabilmente legata alla celebre pellicola con Liz Taylor e Richard Burton: una visione vagamente kitsch che lo spettacolo – arricchito dalle monumentali scenografie di Margherita Palli e dai lussuosi costumi di Carlo Poggioli – mira a rivoluzionare. Lo spiega lo stesso Malosti: “I due straripanti protagonisti eccedono ogni misura per affermare la loro infinita libertà. […] Ma su quest’opera disincantata e misteriosa, che mescola tragico, comico, sacro e grottesco, su questo meraviglioso poema filosofico e mistico (e alchemico) che santifica l’eros, che gioca con l’alto e il basso, scritto in versi che sono tra i più alti ed evocativi di tutta l’opera shakespeariana, aleggia, per più di uno studioso, a dimostrarne la profonda complessità, l’ombra del nostro grande filosofo Giordano Bruno: un teatro della mente”. www.emiliaromagnateatro.com Antonio e Cleopatra. Ph Tommaso Le Pera

Poco frequentati dai nostri teatranti sono anche gli Atti Unici composti da Anton Čechov fra il 1884 e il 1891, prima dei suoi drammi più noti. Il Teatro Due di Parma, a partire dal 9 gennaio e fino al 24 febbraio – quando ci sarà una maratona finale – porta in scena gli otto testi, coinvolgendo un ensemble di ventiquattro attori e quattro registi – Roberto Abbati, Nicoletta Robello, Antonio Rosti e Matteo Tarasco. Un’occasione unica per gustare appieno il talento dell’autore russo, che qui mostra intelligenza e ironia, genialità drammaturgica e scientifica lucidità di analisi dell’animo umano, tutte qualità che esploderanno poi nei suoi capolavori teatrali. www.teatrodue.org Tragico suo malgrado. Atti Unici di Cechov. ph Andrea Morgillo

L’11 gennaio il Teatro Grassi di Milano ospita la prima assoluta di Ho paura torero, nuova produzione del Piccolo Teatro con la regia del suo direttore Claudio Longhi e l’interpretazione di Lino Guanciale. Si tratta della versione italiana della trasposizione teatrale, realizzata da Alejandro Tantanian, dell’omonimo romanzo del cileno Pedro Lemebel (Santiago, 1952-2015), artista, scrittore, voce radiofonica ma anche insegnante, prima di essere allontanato da questo lavoro probabilmente a causa della sua omosessualità. Lemebel seppe raccontare il Cile di Pinochet ma anche il difficile percorso di conoscenza e accettazione della propria identità, come è evidente in questo romanzo, pubblicato nel 2001, che intreccia una doppia educazione, sentimentale e politica. Lino Guanciale incarna la Fata dell’angolo, un “travestito passionale”, protagonista di un intenso “passo a due” con lo studente e militante politico Carlos – interpretato da Francesco Centorame – in cui si mescolano sentimento e lotta contra la dittatura. www.piccoloteatro.org Ho paura torero, Lino Guanciale. Ph Masiar Pasquali

Ci riportano alla più dolorosa attualità, invece, Antonio Latella e Federico Bellini, autori – e il primo anche regista – di Wonder Woman, in scena al Teatro Astra di Torino dall’11 al 21 gennaio. L’ispirazione arriva da un’incredibile vicenda di cronaca: ad Ancona, nel 2015, le giudici della Corte d’Appello assolvono gli imputati in un processo per stupro sostenendo che la ragazza querelante fosse “troppo mascolina” per essere stata realmente violentata. Da qui l’intenzione degli autori di “creare una sorta di eroina contemporanea, una Wonder Woman che, come nel fumetto creato da William Marston, sembra essere parte di quelle Amazzoni costrette a combattere contro gli uomini oppressori guidati da Ercole. Una donna guerriera dei nostri tempi che non esita a denunciare i propri assalitori e a farsi carico della fatica e della sofferenza che provoca ogni tentativo di far emergere l’autenticità dei fatti, come ben sapeva William Marston stesso, a cui si deve, oltre all’invenzione di Wonder Woman, la creazione della cosiddetta macchina della verità”. www.fondazionetpe.it Wonder Woman. ph Andrea Macchia