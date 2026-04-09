Andrea Bocelli si racconta su Sky Arte
Con la messa in onda, venerdì 10 aprile, del documentario Bocelli Because I believe, Sky Arte si addentra nella vita quotidiana dell’artista toscano, ripercorrendone le tappe cruciali: dall’incontro con il leggendario Pavarotti fino all’ascesa
È la voce di Andrea Bocelli a essere protagonista in Bocelli Because I believe, il documentario in onda su Sky Arte venerdì 10 aprile. Tra i cantanti italiani più apprezzati a livello globale, in grado con la sua produzione di trascendere genere e generazioni, Bocelli si racconta come mai prima d’ora in questa pellicola diretta da Cosima Spender.
La storia di Andrea Bocelli
Si tratta infatti di una produzione senza precedenti, che per la prima volta documenta nella sua quotidianità la vita di Bocelli e della sua famiglia. La narrazione fa luce anche sul traumatico evento che ha segnato per sempre la vita del tenore: la perdita della vista, a soli 12 anni. Nonostante il dramma, l’artista non ha mai rinunciato a coltivare grandi sogni. Una volta scoperta la vocazione canora, ha intrapreso un percorso che gli ha permesso di farsi ascoltare anche da una leggenda della lirica internazionale come Luciano Pavarotti.
Su Sky Arte il documentario su Andrea Bocelli
Céline Dion, Sarah Brightman e Dua Lipa sono alcune delle artiste con cui, nel corso dei decenni, Bocelli ha siglato collaborazioni di successo. Hit internazionali, come la celeberrima Time to Say Goodbye, lo hanno poi consacrato tra i big della scena musicale globale. Accanto a questi aspetti, a emergere dal documentario è anche la passione per la vita che da sempre accompagna l’artista nelle sue scelte.
L’ascesa di Andrea Bocelli
Riunendo interviste esclusive, filmati d’archivio e situazioni informali, nella sua cerchia di amici oppure in famiglia, Bocelli Because I believe omaggia dunque un artista che, con l’intensità della sua voce e con il suo esempio, continua e emozionare milioni di ascoltatori a tutte le latitudini.
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