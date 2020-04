1. PATTI SMITH, STING E VASCO ROSSI AL CONCERTONE DEL 1° MAGGIO IN STREAMING

Edizione straordinaria senza pubblico e con ospiti eccezionali come Patti Smith, Sting e Vasco Rossi per il mitico concertone del 1° maggio che, causa pandemia, non si svolgerà ovviamente in piazza, ma sarà fruibile in tv e in radio a partire dalle 20 su Rai 3 e Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play. Promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL, il concerto proporrà “contributi prodotti e realizzati da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli”, nel rispetto delle norme di sicurezza dell’emergenza sanitaria. È trasmesso in diretta dagli studi Rai di via Teulada, mentre i live vengono realizzati principalmente all’Auditorium Parco della Musica di Roma, ma anche con collegamenti esterni in altre location speciali sparse per l’Italia, come Museo del Novecento e Terrazza Martini a Milano, Piazza Maggiore a Bologna, Piazza della Signoria a Firenze e Palazzo Sturm a Bassano del Grappa.

https://www.primomaggio.net/