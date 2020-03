Musica in quarantena. Dai Metallica alla scena indipendente italiana, tutti i live online

Con l’emergenza del Coronavirus ormai presente in tutto il mondo, anche le grandi rockstar si trovano in quarantena e molte di loro hanno deciso di tenere compagnia ai propri fan suonando online in diretta social. Lo abbiamo visto recentemente fare a Patti Smith che ha messo in scena un piccolo concerto per l’Italia in diretta live su Instagram, con una dedica particolare a Milano; mentre il prossimo 28 marzo sarà sua figlia Jesse Paris Smith a esibirsi in nuovo concerto virtuale – questa volta visibile online dalla pagina Facebook del locale milanese Germi di Manuel Agnelli – per aderire all’iniziativa StayON (che coinvolge club e manifestazioni italiane coordinate dall’associazione Keep ON. Così, dai Metallica, che ogni lunedì metteranno in streaming un loro concerto integrale, alle esibizioni casalinghe del chitarrista dei Queen, Brian May, fino alla playlist dei brani preferiti degli artisti selezionata da Cura.Magazine, è tutto un susseguirsi di iniziative musicali online. Eccone una selezione…

-Claudia Giraud