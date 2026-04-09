Si è appena conclusa, con quella ritualità sospesa tra celebrazione e malinconia, la conferenza stampa annuale di presentazione del Festival di Cannes, arrivato alla sua 79ª edizione, in programma dal 12 al 23 maggio 2026. E se da un lato l’attesa si rinnova, dall’altro si insinua una piccola crepa: nessun film italiano in Concorso. Non accadeva da nove anni, e il dato – più che sorprendere – lascia addosso una sottile tristezza: dopo nessun film italiano in Concorso alla Berlinale, vedere lo stesso qui spinge a una doverosa riflessione sul nostro cinema.

A Cannes 2026 storie da ogni parte del mondo

A guidare il racconto della selezione ufficiale sono stati, come da tradizione, la presidente Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux. Knobloch ha scelto parole che guardano lontano, tornando alle origini di un festival nato nel 1939, in un tempo altrettanto fragile e incerto. Cannes, ha ricordato, resta uno spazio raro: un crocevia di sguardi, un luogo in cui più di cinquanta nazioni – come accaduto lo scorso anno – possono incontrarsi e riconoscersi nella diversità. C’è, nelle sue parole, una visione quasi ostinata del cinema come necessità: non un lusso, ma un atto di resistenza culturale. Mostrare storie da ogni parte del mondo significa difendere ciò che di più umano abbiamo: la capacità di immaginare, di pensare, di aprire dialoghi. E allora la libertà torna al centro, declinata in tutte le sue forme: creare, scrivere, esprimersi, anche – e soprattutto – per chi quella libertà non ce l’ha.

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La Vénus électrique di Pierre Salvadori è il film d’apertura di Cannes 2026

Il film d’apertura del festival, il 12 maggio dopo la cerimonia di apertura condotta dall’attrice Eye Haidara, è La Vénus électrique di Pierre Salvadori. Si tratta di una commedia romantica burlesca, ambientata nella Parigi del 1928. Protagonista della storia è un giovane pittore di successo, Antoine Balestro, che non riesce più a dipingere dalla morte della moglie, con grande disperazione del suo gallerista, Armand. Una sera, in preda ai fumi dell’alcol, Antoine cerca di contattare la moglie tramite una sensitiva. A sua insaputa, sta in realtà parlando con Suzanne, un’umile lavoratrice del luna park che si è intrufolata nella roulotte per rubare del cibo. Suzanne si rivela un’abile truffatrice e, presto aiutata da Armand, organizza una serie di finte sedute spiritiche. A poco a poco, Antoine ritrova l’ispirazione, ma la situazione si complica per Suzanne, che si ritrova ad innamorarsi dell’uomo che sta manipolando.

Tutti i film che vedremo a Cannes 79

CONCORSO

Minotaur di Andrey Zvyagintsev

El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen

The Man I Love di Ira Sachs

Fatherland di Pawel Pawlikowski

Moulin di Laszlo Nemes

Histoire de la nuit di Lea Mysius

Fjord di Cristian Mungiu

Notre Salut di Emmanuel Marre

Gentle Monster di Marie Kreutzer

Nagi Notes di Koji Fukada

Hope di Na Hong-jin

Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

Garance di Jeanne Herry

The Unknown di Arthur Harrari

All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi

The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach

Coward di Lukas Dhont

La bola negra di Javier Ambrossi e Javier Calvo

La vie d’une femme di Charline Bourgeois-Taquet

Parallel Tales di Asghar Farhadi

Amarga Navidad di Pedro Almodóvar

FUORI CONCORSO

Diamond di Andy Garcia

Her Private Hell di Nicolas Winding Refn

L’Abandon di Vincent Garenq

Karma di Guillaume Canet

L’Objet du Delit di Agnes Jaoui

L’Âge de fer di Antonin Baudry

La Vénus électrique di Pierre Salvadori – FILM DI APERTURA

MIDNIGHT SCREENINGS

Roma Elastica di Betrand Mandico

Full Phil di Quentin Dupieux

Colony di Yeon Sang-ho

Sanguine di Marion Le Coroller

Jim Queen di Nicolas Athane e Marco Nguyen

SPECIAL SCREENINGS

John Lennon: The Last Interview di Steven Soderbergh

Avedon di Ron Howard

Les Survivants du Che di Christophe Réveille

Les Matins Merveilleux di Avril Besson

UN CERTAIN REGARD

Everytime di Sandra Wollner

I’ll Be Gone in June di Katharina Rivilis

Yesterday The Eye Didn’t Sleep di Rakan Mayasi

The Meltdown di Manuela Martelli

Club Kid di Jordan Firstman

Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun

La más dulce di Laïla Marrakchi

CANNES PREMIERE

Propeller One-Way Night Coach di John Travolta

Kokurojo: The Samurai and the Prisoner di Kiyoshi Kurosawa

Heimsuchung di Volker Schlondorff

Une Nuit di Daniel Auteuil



Margherita Bordino