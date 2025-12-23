Lo struggente spot di Natale di Poste Italiane sta facendo commuovere mezza Italia
Ideato da Saatchi&Saatchi, con la regia di Ago Panini e la fotografia di Paolo Caimi, lo spot “La sera dei miracoli” è tutto girato in Puglia. E riesce a emozionare senza superare il limite di guardia dell’eccesso di retorica
La luce crepuscolare di una città di mare durante l’inverno, il calore del focolare domestico, le luminarie e l’attesa per la tavola delle feste. E poi una canzone cardine della musica leggera italiana, evocativa come poche, tra i testi più ispirati di Lucio Dalla, a fare indirettamente da colonna sonora. Rischiava di essere un bagno nella retorica, l’ultimo spot di Poste Italiane. Ma nella “sera dei miracoli” – come recita il piccolo protagonista del corto, dando nuova voce al testo di Dalla – tutto può succedere. “I cani parlano tra loro, e la luna sta per cadere…”.
Lo spot di Natale di Poste Italiane: La sera dei miracoli
Succede, dunque, che la pubblicità ideata per Natale da Poste Italiane suscita una genuina partecipazione. Pescando tra oggetti e situazioni dell’immaginario collettivo e costruendo una storia affettiva che ci riguarda tutti. Filippo, interpretato da Francesco Fama, è insieme fautore e narratore di questa atmosfera quasi fiabesca, eppure estremamente reale. In casa, in vista del Natale, raccoglie oggetti da spedire al nonno che non c’è più: i suoi occhiali ancora riposti in un cassetto, i guanti che portano ancora il suo profumo, il pennello da barba. Ripone tutto in una scatola, insieme a qualche biscotto appena sfornato e alla foto di sé con il cane; poi completa il pacco con le parole crociate acquistate col papà. I ricordi di un legame che sopravvive alla morte sono tutti lì, pronti per essere spediti a Nonno Pino, in via delle Nuvole 6, Cielo. E lo spot si chiude quando un’impiegata delle Poste accetta il pacco, sorpresa ma benevola, commossa da quel gesto di autentica umanità che forse solo un bambino può veicolare, ma tocca tutti. Il servizio postale diventa così un ponte simbolico tra terra e cielo.
Chi ha ideato e prodotto lo spot di Natale di Poste Italiane
Poste Italiane ha con lungimiranza affidato il suo augurio di buone feste alla creatività di Saatchi&Saatchi, che firma la campagna pubblicitaria La sera dei miracoli, prodotta dalla casa di produzione Akita. La regia è di Ago Panini – anche musicista e pubblicitario, noto, oltre che per diverse pubblicità di successo, anche per la regia di celebri videoclip musicali – la fotografia di Paolo Caimi.
Dov’è girato lo spot di Natale di Poste Italiane
I set scelti, entrambi in Puglia, sono quelli di Monopoli – con il porticciolo affacciato sull’Adriatico – e Lecce, dove il racconto si conclude, in piazzetta Falconieri.
Lo spot, girato nel mese di novembre, nasce nell’ambito del format Storie di Poste Italiane, e in queste settimane viene diffuso in tv, cinema, canali digitali, veicolato anche sulla stampa locale e nazionale.
