Un artista e la sua installazione monumentale che intreccia scienza e arte nel centro di Pisa

Operae, la scultura alta 13 metri realizzata da Gianni Lucchesi, intreccia matematica, filosofia e mistero nell’era dell’intelligenza artificiale. Ecco il video

Nel cuore della città di Pisa, e più precisamente in Piazza dei Cavalieri davanti alla Scuola Normale Superiore, si staglia OPERAE, la scultura monumentale di Gianni Lucchesi (Pisa, 1965) che unisce proporzioni auree, simboli ermetici e un sorprendente equilibrio tra scienza e contemplazione. 

“Operae” di Gianni Lucchesi a Pisa: tra numeri, simboli e storia

Tredici metri di cemento e oro, dodici cubi che ruotano seguendo la progressione di Fibonacci, una figura umana che alla sommità osserva l’orizzonte: così si presenta OPERAE, omaggio alla città che diede i natali proprio al matematico Leonardo Fibonacci (Pisa, 1170 – 1242 circa). Dopo Milano e Genova, l’opera è approda a Pisa durante le Giornate di Fibonacci (che si sono svolte dal 5 al 25 novembre) trovando nella piazza progettata dal Vasari e nella presenza dell’istituto superiore un contesto che amplifica il dialogo tra sapere matematico, ermetismo e architettura. I sigilli bruniani che percorrono la torre trasformano la struttura in una mappa simbolica che unisce Platone, Giordano Bruno e la tradizione aurea della classicità.

Gianni Lucchesi
Gianni Lucchesi
Gianni Lucchesi
Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Gianni Lucchesi
Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi

La sezione aurea e l’intelligenza artificiale nell’opera di Gianni Lucchesi

Visibile fino al 22 dicembre 2025, OPERAE gioca con rimandi nascosti e riferimenti che i matematici riconoscono come una sorta di codice estetico. Nell’epoca dell’IA, il lavoro intende sollevare una riflessione sul rapporto tra algoritmi e natura umana. Infatti, come le reti neurali generano linguaggi e immagini oltre la nostra comprensione, così la sezione aurea governa la natura con una legge perfetta e ancora insondata. Sulla base di questo assunto, l’installazione si propone come ponte tra ciò che è calcolabile e ciò che resta enigmatico

Operae di Gianni Lucchesi
Operae di Gianni Lucchesi

Un dialogo visivo con la piazza e la sua memoria

A Piazza dei Cavalieri, luogo simbolo della cultura scientifica e filosofica della città universitaria, OPERAE diventa metafora della complessità del pensiero umano: un intreccio di calcolo, immaginazione e ricerca dell’infinito.

