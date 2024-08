Scriveva Leonardo Sciascia che in Sicilia una festa religiosa è “una esplosione esistenziale; l’esplosione dell’es collettivo, in un paese dove la collettività esiste soltanto a livello dell’es.”. Proprio sulla terra natale del noto scrittore si concentra Sicilian Gods, in onda – in prima visione – su Sky Arte giovedì 8 agosto. Il documentario indaga il presente post-pandemico dell’isola per portare alla ribalta le tracce di credenze millenarie, che nonostante le incertezze di oggi non smettono di essere tramandate di generazione in generazione.

Su Sky Arte il documentario dedicato a riti e credenze della Sicilia

Prodotto da Showlab e Noir Studio, ideato e diretto da Marianna Lo Pizzo e Francesco Dinolfo, il film – con un cast interamente siciliano– accompagna lo spettatore in un viaggio ricco di simbolismo. Le storie quotidiane si intrecciano con la dimensione del mito, in una continua fusione tra sacro e profano che finisce per intrecciare senso di appartenenza, epoche e culture diverse. Arricchiscono la narrazione le musiche originali di Sergio Beercock e la voce Ninni Bruschetta.



I contenuti del sito di Sky Arte sono curati da Artribune. Scoprite a questo link tutte le novità di palinsesto e le news che arricchiscono il portale

