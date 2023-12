Su Sky Arte: in prima visione il film di Mimmo Paladino

“Ho sempre pensato che un film non si sostituisca alla pittura, non vi si sovrapponga, è semplicemente un’altra cosa. Nello stesso tempo però se guardi nell’obiettivo, nel rettangolo della macchina da presa puoi immaginare che quello sia lo spazio della tela. Ma non solo questo. Quello che conta non è solo il momento delle riprese o della regia. Non è l’unico momento creativo. Molto avviene durante il montaggio, o la composizione delle musiche… È una forma che prende vita lentamente.” Con queste parole Mimmo Paladino ripercorre la gestazione de La Divina Cometa, sua seconda prova cinematografica dopo Quijote.In onda su Sky Arte – in prima visione – domenica 24 dicembre, la pellicola è scandita da un susseguirsi di storie e personaggi e dall’inedita combinazione tra il capolavoro dantesco e la tradizione natalizia partenopea.

Film Mimmo Paladino, Sky Arte

Su Sky Arte il film di Mimmo Paladino

“Per molti versi il cinema è paragonabile alla scultura – prosegue nelle note di regia l’artista. – Quando modelli una forma in creta o in gesso, hai appena cominciato. Dopo c’è la fusione, la limatura, la patina… Non solo. I tempi di attesa, i tempi tecnici, tra un film e una scultura sono simili. E nel momento in cui ti fermi accade che poi rivedi il lavoro con occhi nuovi. E magari ricominci. Creare un film è qualcosa di analogo alla scultura ma è come plasmare la luce. Questo è quello che mi ha affascinato. Lavorare con la luce che si materializza, che diventa immagine, movimento, parola, suono.”

Nel film viaggiano sullo stesso treno una famiglia di senzatetto e un attore. Quest’ultimo veste i panni di un Dante privo del suo Virgilio; i vagabondi sono alla ricerca della casa promessagli e di cibo. In un intreccio tra i gironi infernali e le grotte del presepe, tra l’arte popolare e quella di ricerca, sulla scena compaiono varie figure e si affiancano più situazioni. Ma tutti questi personaggi arriveranno “a riveder le stelle”?

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Phone Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

I contenuti del sito di Sky Arte sono curati da Artribune. Scoprite a questo link tutte le novità di palinsesto e le news che arricchiscono il portale