Secondo appuntamento su Sky Arte con The Square – Spazio alla cultura, la serie realizzata da TIWI e condotta da Nicolas Ballario che racconta la cultura in tutte le sue forme.

La puntata in onda giovedì 9 dicembre si apre dando il benvenuto al primo ospite in studio, il direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi e co-curatore della mostra Jeff Koons. Shine, Arturo Galansino.

Alla Fondazione Prada, invece, Chiara Costa accompagna il pubblico tra le sale della retrospettiva dedicata a Domenico Gnoli a Milano in un servizio che approfondisce i dettagli di una rassegna imperdibile.

LA PERFORMANCE DI OHT

La puntata prosegue con la performance di Magdalena Mitterhofer di OHT, che regala un assaggio dello spettacolo Rompere il Ghiaccio: un’opera teatrale che parla di come mutano i confini di un’area transfrontaliera come il Trentino Alto-Adige, oggi che il ghiacciaio Gräfferner si sta sciogliendo, ma anche della comunicazione tra due amanti che provano a incontrarsi modulando il linguaggio, come i pastori fanno con lo yodel. Il secondo ospite in studio è proprio Filippo Andreatta, regista teatrale, curatore e fondatore del gruppo OHT – Office for a Human Theatre di Trento.

1912: UN ANNO DA RICORDARE

La destinazione successiva è San Gimignano, dove l’artista belga Hans Op de Beeck descrive la sua mostra dal titolo The Boatman and Other Stories, allestita alla Galleria Continua fino al 6 gennaio.

È poi la volta della rubrica in animazione Crazy Times. Gli anni più pazzi della storia dell’arte, che stavolta catapulta gli spettatori nel 1912, un anno ricco di eventi artistici, storici e culturali che hanno segnato il panorama mondiale: dall’avvento del Futurismo alla tragedia del Titanic, dall’estensione del diritto al voto (maschile) in Italia alle guerre che hanno destabilizzato i Balcani.

Infine Nicolas saluta il pubblico ricordando le mostre e gli eventi più importanti delle prossime settimane.

Il sito di Sky Arte è powered by Artribune, che ne cura contenuti e interfaccia digitale. Scoprite a questo link le novità di palinsesto e le news che arricchiscono il portale del primo canale televisivo culturale italiano in HD…

https://arte.sky.it/