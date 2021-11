Si svolge in presenza il 39esimo Torino Film Festival. Tanti i film in programma che riguardano un po’ tutte le arti. Dal cinema al teatro, dalla pittura alla danza.

E anche il Torino Film Festival torna in presenza. Diciamolo, tra gli appuntamenti cinematografici italiani è quello che a tanti cinefili e curiosi è mancato di più. Il Torino Film Festival rappresenta quel momento nell’anno in cui un evento cinematografico è veramente sentito dalla città e seguito, anche nelle ore pomeridiane più impensabili.

Il 39esimo Torino Film Festival è la seconda edizione sotto la direzione artistica di Stefano Francia Di Celle e si svolge dal 26 novembre al 4 dicembre. “Il ritorno alla sala cinematografica e l’incontro tra il grande pubblico (consolidata tradizione del festival) e gli autori è l’anima dell’intera manifestazione”, scrive Francia Di Celle. “Le 5 sezioni competitive ne compongono il cuore pulsante, riaffermando il nostro impegno primario nel proteggere e promuovere le opere di autori emergenti realizzate spesso da produttori indipendenti con molti professionisti giovani coinvolti. Fortemente convinti che dare risalto a questo lavoro possa essere un utile contributo all’industria dello spettacolo e alla produzione culturale italiana e internazionale. La sperimentazione del linguaggio cinematografico è presente anche nelle sezioni non competitive a partire dall’omaggio completo ai cineasti resistenti Joana Hadjithomas e Khalil Joreige. Ma anche ne LE STANZE DI ROL – dove risiede il cinema più libero nel segno del cinema di genere – nelle proposte di film restaurati di BACK TO LIFE, negli eventi, nel focus NOI, nelle masterclass fino a una nuova sezione con opere che sfidano le regole della rappresentazione, INCUBATOR, così come in SCHERMI ERETICI, uno spazio dedicato a storie di cinema non convenzionali”.

TORINO FILM FESTIVAL 2021. TANTA ARTE NEL PROGRAMMA

La 39esima edizione del Torino Film Festival vuole favorire la normalità e fare tornare la sala ad essere la vera protagonista pur dialogando con tutte le forme di distribuzione e fruizione. E come gli altri anni o forse di più questo festival offre un programma di vera contaminazione artistica. Tantissimi sono i titoli presenti che riguardano la storia del cinema o del teatro, approfondimenti o curiosità su arte e danza. Un festival quindi sempre molto attento a più palcoscenici. Di seguito una selezione di film presenti al Torino Film Festival che riguardano proprio questa contaminazione.

– Margherita Bordino