Su Sky Arte: tutta la storia della fisarmonica

A Castelfidardo, in provincia di Ancona, si producono le migliori fisarmoniche al mondo. In questo lembo di terra, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, le capacità artigianali dei marchigiani hanno dato vita a una industria che prospera tutt’ora. Il documentario La Fisarmonica, in onda su Sky Arte domenica 9 maggio, ripercorre una storia che inizia con Paolo Soprani, poco dopo la famosa battaglia di Castelfidardo, passa poi per le tante aziende che qui si sono succedute negli anni, e che continuano ancora oggi a produrre questo strumento, e arriva alla testimonianza di importanti artisti come Richard Galliano. Un racconto che da locale diventa universale e aiuta a comprendere come la fisarmonica negli anni sia cambiata, restando non solo il simbolo della musica popolare, ma elemento importantissimo e imprescindibile di tantissima musica moderna.

