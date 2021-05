Su Sky Arte: un itinerario artistico all’aria aperta

L’Italia è ricca di musei a cielo aperto: nelle piazze, nei giardini, nelle città e nei parchi. Conoscerli è immergersi in spazi a volte nascosti, a volte sotto gli occhi di tutti. Va in questa direzione l’itinerario proposto dal secondo episodio di Italia Contemporanea, la serie condotta da Nicolas Ballario, in onda su Sky Arte sabato 15 maggio. Da Torino – con la Fontana igloo di Mario Merz e la Fondazione Merz – il pubblico raggiungerà idealmente Pisa, “sfondo” di Tuttomondo, l’opera di Keith Haring, con l’intervista a Piergiorgio Castellani. A Milano spazio ad Ago, filo e nodo di Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen, installato in Piazzale Cadorna, mentre a Gibellina il protagonista è il Grande Cretto di Alberto Burri. Le ultime tappe saranno a Civitacampomarano con Alice Pasquini, a La Spezia con gli Archi di Daniel Buren, ad Artesella in Trentino e all’Art Park Verzegnis in provincia di Udine.

