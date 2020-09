Su Sky Arte: i segreti dei fumetti

Il mondo dei fumetti si prepara a fare il suo debutto nel palinsesto di Sky Arte grazie alla serie Comics – La storia segreta, in onda da lunedì 28 settembre. Personalità ed eventi che hanno trasformato il linguaggio della nona arte saranno protagonisti della serie in sei puntate firmata da Robert Kirkman. Nel primo episodio, intitolato La Marvel e i suoi eroi, il pubblico scoprirà come Jack Kirby e Stan Lee abbiano inventato i personaggi più amati della Marvel Comics, dando vita a un immaginario che non smette di affascinare gli appassionati di fumetti a tutte le latitudini, senza distinzione di età. A seguire l’episodio intitolato Wonder Woman icona femminista accenderà i riflettori sulla supereroina dei fumetti più popolare di tutti i tempi. Come ogni altro supereroe, Wonder Woman ha un’identità segreta, ma, a differenza di ogni altro supereroe, ha anche una storia segreta, che il documentario approfondirà, svelando aspetti legati a una vicenda familiare e a un tassello importantissimo per il femminismo del secolo scorso.

Il sito di Sky Arte è powered by Artribune, che ne cura contenuti e interfaccia digitale. Scoprite a questo link le novità di palinsesto e le news che arricchiscono il portale del primo canale televisivo culturale italiano in HD…

http://arte.sky.it