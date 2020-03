I documentari di Magnitudo Film ora gratuitamente in streaming

La Magnitudo Film, casa di produzione milanese specializzata nella divulgazione dell’arte e della scienza attraverso i documentari, lancia una iniziativa completamente gratuita rivolta ai docenti e agli appassionati. Attraverso la sezione del suo sito Magnitudo Film Per l’Italia (http://www.magnitudofilm.com/it/magnitudofilmperlitalia/) ha reso disponibili online tutti i titoli della stagione appena conclusa. “In questo momento in cui siamo tutti richiamati al dovere, anche noi di Magnitudo Film vogliamo contribuire mettendo gratuitamente a disposizione gli strumenti di cultura realizzati negli ultimi anni”, afferma Francesco Invernizzi, CEO di Magnitudo Film. “Credo che il tempo trascorso nelle nostre case in questi giorni possa essere vissuto come un periodo di riflessione e apprendimento non solo attraverso i programmi di e-learning, ma anche attraverso i libri e i documentari. Vincere il virus senza fermare la cultura è un dovere verso noi stessi e le generazioni future”.

I DOCUMENTARI ONLINE DI MAGNITUDO FILM

Si parte dal celebrato Leonardo con interventi, tra gli altri, del filosofo Massimo Cacciari, dell’architetto Stefano Boeri e del direttore emerito degli Uffizi Antonio Natali, affiancato nel racconto artistico da Gigetta Dalli Regoli, Maria Teresa Fiorio e da Claudio Giorgione. Gli altri titoli disponibili gratuitamente sono quelli dedicati a Gian Lorenzo Bernini, raccontato dalla direttrice Anna Coliva nella magnifica cornice della Galleria Borghese, e ad Antonio Canova, la cui produzione completa è affrontata con la carrellata completa delle opere che, alla morte del maestro, furono raccolte dal fratello nella casa museo di Possagno. Con spunti etnografici, Mathera ci porta nelle suggestioni della città dei Sassi, mentre Palladio ci accompagna tra le perle delle ville venete fino a raggiungere la laguna e la casa di Thomas Jefferson, che si disse sempre molto influenzato dai progetti dell’architetto nativo di Padova ma vicentino di adozione. Concludono il repertorio Dinosaurs, docufilm dedicato al mercato dei fossili di dinosauri, e Wunderkammer, film evento unico nel suo genere, in cui si raccontano le raccolte d’arte e naturalia più esclusive d’Europa, veri musei privati spesso ambientati in castelli e palazzi normalmente non visitabili dal pubblico. Tutti i film sono resi disponibili anche nelle versioni per non udenti e non vedenti.

– Stefano Paolo Giussani

www.magnitudofilm.com