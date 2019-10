5. L’INTERVENTO DI NONE COLLECTIVE

“Abbiamo rielaborato circa 400 film in un unico percorso narrativo che non intende essere esclusivamente divulgativo ed esaustivo”, spiegano i NONE collective. “Abbiamo cercato di stimolare l’interesse e la curiosità dei visitatori a scoprire ed approfondire il mondo del cinema, della televisione e della radio italiane. La tecnologia ci consente di ricercare diverse forme narrative, utilizzando differenti media e stimolando la percezione. È l’evoluzione dell’audiovisivo, di una pellicola o di un libro, che non sostituisce i media originari ma li unisce e li arricchisce con nuove tecniche e dinamiche, come il movimento dello spettatore e gli infiniti punti di vista, creando un nuovo linguaggio.” Due gli elementi che formano la spina dorsale – di ricucitura contenutistica e distributiva – del MIAC. Il primo è la Timeline, una parete di oltre trenta metri in cui attraverso un sorprendente graffito animato leggiamo, vediamo, tocchiamo date ed eventi della storia dell’audiovisivo in Italia, dal pre-cinema a oggi. Un congegno di grafica e realtà aumentata che unisce didattica, sorpresa e racconto. Il secondo elemento è il nastro trasportatore, il rullo originale che per decenni ha trasportato le pellicole, che corre per oltre 40 metri lungo le sale e che oggi fa viaggiare i pensieri scritti dai visitatori su schermi luminosi, trasformandoli in piccoli biglietti stampati. “Un museo multimediale permanente è molto diverso da un’istallazione temporanea – raccontano ancora i NONE collective – e senza dubbio l’obsolescenza tecnologica e l’affidabilità nel tempo sono temi centrali nell’intero processo di creazione del MIAC”.