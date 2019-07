Da Nord a Sud, dalla Toscana delle cantine vinicole al festival itinerante sulle spiagge della Sardegna, ecco una selezione di 5 appuntamenti cinematografici da non perdere per il loro legame con le arti visive.

L’estate 2019 offre tanti appuntamenti cinematografici a sfondo artistico in giro per l’Italia. Dal festival In wine the truth che trasforma le cantine di design in Toscana in palcoscenici per la proiezione di film sull’architettura; fino alla rassegna all’aperto al Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, sul tema dei pittori nel cinema; passando per il Cinecamper nelle valli delle montagne cuneesi: un camper speciale trasformato in proiettore attraversa le Alpi e porta la magia del cinema in piccoli borghi di montagna.

–Claudia Giraud