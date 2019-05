2. SELFIE

Due ragazzi non ancora diciottenni si fanno portavoce di un quartiere difficile di Napoli e di un dolore immenso e ingiusto per la perdita di un loro amico e coetaneo. Selfie è il documentario di Agostino Ferrente che tutto dovrebbero vedere per imparare a non giudicare o additare le persone che vivono in un posto non propriamente perfetto, per comprendere che c’è chi fa la differenza ovunque, chi sceglie l’onestà e il sacrificio alla strada più semplice fatta di malaffare e illegalità. Ferrente mette in mano un iPhone a questi ragazzi e li stimola a raccontare se stessi e se stessi all’interno del Rione Traiano di Napoli. Lo fa dopo la morte di Davide Bifolco, un ragazzo ucciso da un carabiniere perché scambiato per un latitante. Il regista arriva ne quartiere per capire meglio la vicenda riguardante Davide Bifolco e si ritrova con un racconto molto più ampio su una generazione giovane e cosciente, che comprende perfettamente la differenza tra bene e male, e che non rinnega il luogo in cui è nato ma lo rispetta con affetto per tenendosi alla larga da un mondo negativo e obsoleto. I giovani che incontra Ferrente sono i giovani che danno speranza! In sala con Istituto Luce Cinecittà.