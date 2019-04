Bron/Broen. La serie televisiva di Hans Rosenfeldt

“Saga Norén, Polizia di Malmö” è un po’ il leitmotiv che cadenza il ritmo della serie Bron/Broen (dove ‘bron’ sta per ‘ponte’ in svedese, ‘broen’ in danese e The Bridge è la traduzione anglosassone). Nata del 2011 e conclusa nel 2018 (l’ultima stagione è in onda in Italia da febbraio su Sky Atlantic), è ambientata in Svezia e in Danimarca (ed è girata in entrambe le lingue). È ideata da Hans Rosenfeldt e prodotta da SVT1; il successo globale della serie ha prodotto inoltre due remake, uno americano e l’altro franco-britannico.

Il ponte cui fa riferimento è l’Øresund, che collega Copenaghen e Malmö. Sullo sfondo delle vicende poliziesche delle indagini condotte da due poliziotti dei due Paesi – Saga, una brillante e geniale ispettrice affetta da sindrome di Asperger, e Martin – ci sono le difficili dinamiche di convivenza di due realtà al confine e l’analisi delle rispettive differenze. Ci sono i traumi, gli squilibri sociali, la politica, il mondo del giornalismo e della polizia, in una riflessione autocritica che mette in chiaro ipocrisie e difetti di una società iper-organizzata affetta da efficientismo come quelle del nostro presente.

SAGA E MARTIN

Ma la serie non si limita a questo, ponendo al centro il personaggio di Saga. La sua coscienza ultra-sollecitata e spesso un po’ irritante, l’ingenuità con cui a causa della sindrome di cui soffre affronta le relazioni quotidiane con gli altri, l’assenza totale di malizia e l’incapacità del personaggio di mentire – a fronte di una devozione totale nei riguardi del lavoro – diventano uno specchio implacabile e feroce delle falsità e delle piccolezze che governano i rapporti umani.

Le fa da contraltare (almeno nelle prime due stagioni) il collega Martin, maschio difettoso per natura, essere umano a tutti i costi, con la propria vita disordinata, la sfera affettiva anche peggio e le mille mancanze, cadute e irresponsabilità che lo portano nel corso delle puntate a tenerci col fiato sospeso, a odiarlo o a simpatizzare con lui.

‒ Santa Nastro

Svezia-Danimarca, 2011-2018 | Ideatore: Hans Rosenfeldt

Genere: poliziesco, thriller | Cast: Sofia Helin, Kim Bodnia

Stagioni: 4 | Episodi: 38 | Durata: 60’ a episodio

