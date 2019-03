2. LIKEMEBACK

Lavinia, Carla e Danila hanno appena finito il liceo e partono insieme per una vacanza in barca a vela. Sono sole con i loro telefonini e uno skipper, in viaggio lungo le coste della Croazia, piene di sogni, libertà, spensieratezza e inconsapevoli che condividere tutto sui social media trasformerà la loro vacanza in un brutale rito di passaggio all’età adulta in cui nulla, soprattutto la loro amicizia, sarà mai più come prima. Likemeback arriva al cinema dopo essere stato accolto in modo eccellente allo scorso Locarno Film Festiva. Le sue protagoniste sono Blu Yoshimi, Angela Fontana e Denise Tantucci e alla regia c’è Leonardo Guerra Seràgnoli. Un film che tiene tre ragazze al passaggio tra l’adolescenza e l’età adulta ferme su una barca a dovere fare i conti con le proprie paure, speranze, solitudini e social network a volte troppo compromettenti. Un film di finzione ma molto reale. Scritto e studiato come fosse un’indagine sociale. In sala con Nightswim in collaborazione con Altri Sguardi.