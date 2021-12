7. 1METRO SOTTO LA METRO

Seconda edizione di 1Metro sotto la metro, la mostra diffusa di arte interattiva curata da Arianna Forte e organizzata da Fusolab 2.0 in collaborazione con ATAC e Flyer. La prima edizione, tenutasi lo scorso maggio, ha registrato 8mila visitatori in soli 3 giorni di apertura. Per questo secondo appuntamento in programma dal 10 al 12 dicembre, le installazioni interattive e di new media art di artisti nazionali e internazionali saranno esposte nei foyer delle stazioni Mirti, Gardenie, Teano, Pigneto e S. Giovanni prima dell’ingresso ai tornelli, quindi non sarà necessario esibire biglietto o abbonamento Metrebus per fruire della mostra, che è interamente gratuita. “Le opere di questa seconda edizione”, spiega la curatrice Arianna Forte, “ognuna da un suo punto di vista, sono spunti critici – ironici, poetici, intimi o giocosi – sul nostro rapporto con le tecnologie digitali, entrate a far parte della nostra quotidianità in maniera ancora più intima e strutturale in questo particolare e complesso periodo storico”.

https://1msottolametro.it/