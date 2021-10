9. FESTIVOL – TREKKING IN UMBRIA NELLE RISERVE NATURALI PATRIMONIO UNESCO

L’autunno in Umbria offre un arcobaleno naturale in terra, fatto di colline coperte da argentei olivi, vallate di rosseggianti vigneti, boschi in pieno foliage, spettacolo incredibile che si nutre delle variazioni delle foglie che da verdi diventano gialle, arancioni, rosse e infine marroni, creando una meravigliosa tavolozza di tonalità cangianti. L’autunno è il periodo dell’anno in cui camminare è il modo migliore per godere della natura umbra, dei sentieri, dei borghi medievali, ma anche dei prodotti enogastronomici del territorio regionale, grazie alle escursioni guidate proposte dal progetto dell’Associazione “I Tuoi Cammini”, che per i mesi di ottobre e novembre 2021 propone dei trekking nella natura in Umbria, facendo da collegamento tra l’attività di turismo attivo all’aria aperta e l’offerta turistico-paesaggistica, culturale ed enogastronomica dell’Umbria, collaborando con produttori di eccellenze locali ed eventi regionali come Frantoi Aperti in Umbria. Domenica 31 ottobre, ad esempio, sarà la volta di Trevi (Pg), dove grazie alla collaborazione con l’evento Festivol che fa parte proprio del cartello di Frantoi Aperti in Umbria, ci sarà un trekking tra gli olivi della Fascia Olivata Assisi – Spoleto, proclamata dalla FAO – l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura – come primo territorio italiano considerato “Patrimonio agricolo di importanza mondiale”. Durante il trekking sarà possibile osservare la raccolta delle olive e al termine dell’escursione ci sarà un assaggio di olio extra vergine appena franto.

www.festivol.it

www.frantoiaperti.net