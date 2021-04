1. PERFORMATIVE HABITATS – EGLE ODDO TRA PERFORMANCE ALL’APERTO E SEMINARI

Performance artistica e attivismo s’incontrano nell’atto di coltivare la terra. È in questo contesto che, in assenza di pubblico, avrà luogo giovedì 8 aprile alle ore 12.15 Performative Habitats #3 dell’artista Egle Oddo (Palermo, 1975), con l’inaugurazione di un’opera d’arte permanente che sarà presentata nell’ambito della rassegna Liminalità betwixt and between a cura di Eva Comuzzi e Orietta Masin, nel giardino della Biblioteca Civica Giuseppe Zigaina a Cervignano del Friuli: l’opera sarà installata con una performance che vedrà l’artista, nata a Palermo e residente a Helsinki, nell’atto di piantare un giardino evolutivo, ovvero una piccola zona di terreno dove alcune specie selezionate insieme a biologi e botanici, possono crescere in autonomia. La performance sarà fruibile per i passanti della pubblica via e sarà resa disponibile in forma video online. Il progetto, realizzato grazie al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo nell’ambito del programma Italian Council, fa poi tappa a Roma, prima con un seminario online il 13 aprile con la partecipazione della curatrice e critica d’arte Lori Adragna, poi il 17 aprile con una seconda performance all’aperto presso il Museo Orto Botanico. Infine, il 27 aprile l’Università di Arti Applicate di Vienna presenterà una performance di Egle Oddo e un seminario online con il filosofo Leonardo Caffo sulle implicazioni tra la ricerca artistica e l’investigazione filosofica.

