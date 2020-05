La data del 18 maggio l’abbiamo sorpassata, per il Teatro però l’orizzonte è ancora avvolto dalle nubi. Si parla di riaperture a giugno ma l’operazione appare complessa Uno dei problemi di rilievo è dato dalla responsabilità giuridica. In pratica puoi aprire, ma è chi riapre ad essere responsabile: se a qualcuno viene la bella idea di denunciarti perché si è infettato e sostiene che questo è accaduto nel tuo spazio è un bel guaio, specie per i privati.

PILLOLE DI TEATRO: IL VIDEO DI MARIO INCUDINE

Comunque i luoghi all’aperto potrebbero essere un buon punto di ripartenza. I comuni potrebbero individuare spazi da mettere in regola e metterli a disposizione di festival, operatori, compagnie, rassegne. Per produzioni minime, con costo del biglietto accessibile. Un modo per cominciare ad affiancare e poco alla volta sostituire definitivamente le micro-produzioni digitali, di cui anche noi di Artribune ci siamo serviti con il format Pillole di teatro. Nel video che vi presentiamo qui è Mario Incudine a recitare un testo che Antonio de Curtis mise su carta nel 1964. Un testo apparentemente dedicatO alla morte, in realtà un inno alla vita, alla poesia, all’uguaglianza tra gli uomini: una serie di versi capaci di raggiunge vertici che non ti saresti aspettato da una maschera comica come Totò.

PILLOLE DI TEATRO: IL TESTO DI TOTO’

Ogn’anno, il due novembre, c’è l’usanza

Per i defunti andare al Cimitero.

Ognuno ll’adda fà chesta crianza;

Ognuno adda tené chistu penziero.

Ogn’anno, puntualmente, in questo giorno,

Di questa triste e mesta ricorrenza,

Anch’io ci vado e con dei fiori adorno

Il loculo marmoreo ‘e zi’ Vicenza.

St’anno m’é capitato ‘navventura…

Dopo di aver compiuto il triste omaggio.

Madonna! si ce penzo, che paura!,

Ma po’ facette un’anema e curaggio.



‘O fatto è chisto, statemi a sentire:

S’avvicinava ll’ora d’à chiusura:

Io, tomo tomo, stavo per uscire

Buttando un occhio a qualche sepoltura.

“Qui dorme in pace il nobile marchese

Signore di Rovigo e di Belluno

Ardimentoso eroe di mille imprese

Morto l’11 maggio del’31”

‘O stemma cu ‘a curona ‘ncoppa a tutto…

…sotto ‘na croce fatta ‘e lampadine;

Tre mazze ‘e rose cu ‘na lista ‘e lutto:

Cannele, cannelotte e sei lumine.

Proprio azzeccata ‘a tomba ‘e stu signore

Nce stava ‘n ‘ata tomba piccerella,

Abbandunata, senza manco un fiore;

Pe’ segno, sulamente ‘na crucella.

E ncoppa ‘a croce appena se liggeva:

“Esposito Gennaro – netturbino”:

Guardannola, che ppena me faceva

Stu muorto senza manco nu lumino!

Questa è la vita! ‘ncapo a me penzavo…

Chi ha avuto tanto e chi nun ave niente!

Stu povero maronna s’aspettava

Ca pur all’atu munno era pezzente?

Mentre fantasticavo stu penziero,

S’era ggià fatta quase mezanotte,

E i’rimanette ‘nchiuso priggiuniero,

Muorto ‘e paura… nnanze ‘e cannelotte.

È la livella!

Tutto a ‘nu tratto, che veco ‘a luntano?

Ddoje ombre avvicenarse ‘a parte mia…

Penzaje:stu fatto a me mme pare strano…

Stongo scetato… dormo è fantasia?

Ate che fantasia; era ‘o Marchese:

C’o’ tubbo, ‘a caramella e c’o’ pastrano;

Chill’ato apriesso a isso un brutto arnese;

Tutto fetente e cu ‘nascopa mmano.

E chillo certamente è don Gennaro…

‘Omuorto puveriello…’o scupatore.

‘Int ‘a stu fatto i’ nun ce veco chiaro:

So’ muorte e se ritirano a chest’ora?

Putevano sta’ ‘a me quase ‘nu palmo,

Quanno ‘o Marchese se fermaje ‘e botto,

S’avota e tomo tomo… calmo calmo,

Dicette a don Gennaro: “Giovanotto!

Da Voi vorrei saper, vile carogna,

Con quale ardire e come avete osato

Di farvi seppellir, per mia vergogna,

Accanto a me che sono blasonato!

La casta è casta e va, sì, rispettata,

Ma Voi perdeste il senso e la misura;

La Vostra salma andava, sì, inumata;

Ma seppellita nella spazzatura!

Ancora oltre sopportar non posso

La Vostra vicinanza puzzolente,

Fa d’uopo, quindi, che cerchiate un fosso

Tra i vostri pari, tra la vostra gente”

“Signor Marchese, nun è colpa mia,

I’nun v’avesse fatto chistu tuorto;

Mia moglie è stata a ffa’ sta fesseria,

I’ che putevo fa’ si ero muorto?

Si fosse vivo ve farrei cuntento,

Pigliasse ‘a casciulella cu ‘e qquatt’osse

E proprio mo, obbj’…’nd’a stu mumento

Mme ne trasesse dinto a n’ata fossa”.

“E cosa aspetti, oh turpe malcreato,

Che l’ira mia raggiunga l’eccedenza?

Se io non fossi stato un titolato

Avrei già dato piglio alla violenza!”

“Famme vedé… piglia sta violenza…

‘A verità, Marché, mme so’ scucciato

‘E te senti;e si perdo ‘a pacienza,

Mme scordo ca so’ muorto e so mazzate!…

Ma chi te cride d’essere… nu ddio?

Ccà dinto, ‘o vvuo capi, ca simmo eguale?…

…Muorto si’tu e muorto so’ pur’io;

Ognuno comme a ‘na’ato é tale e quale”.

“Lurido porco!…Come ti permetti

Paragonarti a me ch’ebbi natali

Illustri, nobilissimi e perfetti,

Da fare invidia a Principi Reali?”.

“Tu qua’ Natale… Pasca e Ppifania!!!

T”o vvuo’ mettere ‘ncapo…’int’a cervella

Che staje malato ancora è fantasia?…

‘A morte ‘o ssaje ched”e?… è una livella.

‘Nu rre, ‘nu maggistrato, ‘nu grand’ommo,

Trasenno stu canciello ha fatt’o punto

C’ha perzo tutto, ‘a vita e pure ‘o nomme:

Tu nu t’hè fatto ancora chistu cunto?

Perciò, stamme a ssenti… nun fa”o restivo,

Suppuorteme vicino-che te ‘mporta?

Sti ppagliacciate ‘e ffanno sulo ‘e vive:

Nuje simmo serie… appartenimmo à morte!”

https://marioincudine.it