Corpo città paesaggio. 4 appuntamenti da non perdere al Festival Cinematica di Ancona

Oggi la rete ha messo in crisi la logica del funzionamento spaziale del mondo, quello in cui ogni distanza era misurabile metricamente, facendo riaffiorare il modello di paesaggio, in cui mente e materia vibrano all’unisono. Il concetto di paesaggio è infatti analogo alla realtà di oggi, alla logica dei flussi della rete. Così come effetto della globalizzazione abbiamo un ritorno alla fisicità, alla comunità che esiste quando i corpi entrano in relazione. Una coesistenza nello spazio pubblico che diviene ibridazione, necessità di unire diverse necessità e di relazionarsi allo spazio stesso. Con queste riflessioni si apre la sesta edizione del Festival Cinematica immagine in movimento, diretto da Simona Lisi, che si contraddistingue per la sua modalità fluida di spaziare tra danza, cinema, videoarte, musica, laboratori, anche per bambini, disseminandosi nel territorio del capoluogo marchigiano. Il tema di quest’anno, Corpo, Città, Paesaggio tocca argomenti fondamentali per ripensare completamente il mondo. Tra i numerosissimi appuntamenti che si terranno fino al 14 aprile, ecco quali sono quelli da non perdere.

– Annalisa Filonzi

Ancona // fino al 14 aprile 2019

FESTIVAL CINEMATICA immagine in movimento. VI Edizione CORPO CITTÀ PAESAGGIO

Sedi varie

Tutti gli eventi sono a ingresso libero ove non specificato

