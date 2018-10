6. LA MASTERCLASS DI FOTOGRAFIA DI OLIVIERO TOSCANI

Solo arrivare in anticipo ė peggio che arrivare in ritardo è il titolo della masterclass che il fotografo di fama internazionale e giudice di Master of Photography Olivero Toscani terrà presso la Chiesa di Santa Maria dello Spasimo.

13 ottobre 2018 – ore 17

Solo arrivare in anticipo ė peggio che arrivare in ritardo

Chiesa di Santa Maria dello Spasimo

Via dello Spasimo 17/D