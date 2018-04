4. NENDO

La proposta di punta di SuperstudioPiù, il tempio di via Tortona e l’iniziativa più longeva della Milano Design Week, è affidata quest’anno a Nendo. Lo studio di Tokyo, presente dal 2005 anche a Milano e capitanato dal 40enne Oki Sato, icona del design contemporaneo, si sbizzarrisce in una lista di Forms of Movement contenute in un labirinto misterioso creato in uno spazio di oltre 800 mq e declinati intorno a dieci concept basati sull’idea di movimento.

In mostra non solo i prodotti finiti, ma anche i modelli e le bozze del progetto preliminare.

Via Tortona 27

http://superstudiogroup.com

www.nendo.jp

‒ Federica Lonati

http://map.artribune.com/milano