C’è un quadro del tutto particolare in mostra al Tefaf, l’importante fiera di arte soprattutto antica che si svolge ancora per qualche giorno a Maastricht in Olanda. Un quadro che non veniva esposto da 200 anni. Un quadro italiano, di uno tra i più grandi artisti del nostro Paese. Anzi di due. Per certi versi, e a suo modo, è un falso.

LA STORIA DEL DIPINTO E L’IMPORTANTE SCOPERTA

Morto il principe Rezzonico il dipinto passo di eredità in eredità e di vendite in vendite finché non arrivò nelle mani dei mercanti e via via fino ad oggi: a Tefaf, studiato, analizzato, con tanto di bel libro pubblicato e illustrato a firma di Fernando Mazzocca. Ma un momento, Mazzocca non è forse un grande studioso di Antonio Canova? E cosa c’entra con un dipinto di Giorgione? Semplice (anzi, tutt’altro che semplice!): da una parte il Rezzonico era in vena di scherzi, dall’altra parte il Canova – grande artista ingiustamente considerato “solo” scultore – voleva dimostrare tutte le sue doti pittoriche ed ecco congegnato il raggiro. Il quadro era in realtà stato dipinto da Canova poco tempo prima della presentazione, l’artista voglioso di dimostrare la sua completezza artistica e di non essere ghettizzato alla sola scultura aveva reperito addirittura tavole e cornici d’epoca per ingannare gli astanti. E ci era riuscito a pieno. Oggi l’opera, portatrice di una storia così particolare, è in vendita (anzi è venduta!) in uno stand fieristico a Maastricht. Uno dei tanti motivi per visitare una fiera da non mancare.