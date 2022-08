Succede a Weston-super-Mare, in Inghilterra, nella costa che si affaccia sul Mare del Nord. Con apertura in programma per la fine dell’estate, diventerà una delle più grandi installazioni artistiche del Regno Unito, con attività didattiche e approfondimenti su scienza, tecnologia, ingegneria e arti

Sulle coste di Weston-super-Mare, precisamente nei pressi del Tropicana, lido degli anni ’30, giace un’enorme piattaforma petrolifera dimessa da tempo, in via di riqualificazione e finalizzata ad accogliere il pubblico di tutte le età con attività didattiche e di entertainment. Si tratta di SEE MONSTER, grande progetto di trasformazione del patrimonio industriale che permetterà di dotare questa località sul Mare del Nord di un nuovo spettacolare punto di riferimento per l’educazione di ambito scientifico e creativo, con un focus su scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (ovvero le discipline STEAM) e arti. Al centro, la celebrazione della natura e del clima, in particolare quello britannico, con giardini, cascate, luoghi di incontro, visite guidate, attrazioni e spettacoli a tema. Con la direzione artistica di Patrick O’Mahony & Ollie Howitt, affiancati da un team multidisciplinare, SEE MONSTER fa parte di UNBOXED: Creativity, ambizioso programma creativo del Regno Unito finanziato da quattro governi inglesi, in collaborazione con il Belfast City Council, Creative Wales ed EventScotland. L’apertura del sito è prevista per la fine dell’estate. Ecco le immagini.

-Giulia Ronchi

https://seemonster.co.uk/