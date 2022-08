L’estate italiana, tornata tanto in voga in questo periodo, non è poi tanto cambiata da quella di settant’anni fa, o forse sì? A mostrarci come si trascorreva la stagione più calda nel nostro Paese è questo video dell’Archivio Luce Cinecittà datato 29 agosto 1951 e intitolato Viaggio attraverso l’estate.

L’ESTATE ITALIANA NEGLI ANNI ’50

Il sottotitolo del servizio era “Come trascorrono le vacanze estive politici, attori e campioni sportivi”, che molto ricorda i contenuti dei rotocalchi odierni. Il video, con voce di accompagnamento fuoricampo, mostra l’allora Presidente Einaudi in compagnia della moglie a Gressoney, De Gasperi nella sua villa in montagna che legge un giornale, gli onorevoli Cingolani a Moena intenti a giocare a carte e poi Togliatti con la figlia a passeggio sul Monte Rosa. Un siparietto di Rascel allo Stadio dei Marmi a Roma interrompe il racconto dedicato ai politici che riprende con i vip del cinema: l’attrice Delia Scala alla guida di un motoscafo è seguita da Nino Farina con la moglie, la bella Silvana Pampanini in costume da bagno e l’attore americano Kitzmiller su un canotto. Dalle spiagge il resoconto si sposta sui laghi, con brevi fotogrammi dedicati ai calciatori del Milan in ferie. Segue di nuovo un siparietto, stavolta di Tino Scotti a Rocca di Papa con un piccolo mulo. Il servizio riprende con Ronald Colman in compagnia di moglie e figlia e prosegue con l’amatissima Anna Magnani nella sua casa al Circeo e Andreina Pagnani nella sua villa a Positano. A conclusione di questo Viaggio attraverso l’estate c’è la Sicilia con lo scrittore Hauser scende le scale di un vicolo di Taormina e Macario con in braccio i suoi due figli.