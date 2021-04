1. #2 LOCKDOWN – CALIXTO RAMIREZ

Calixto Ramirez, Micro-acciones producto del confinamiento, 2020, 3:24 – courtesy dell’artista



Partendo dalla parola “lockdown”, che caratterizza questo appuntamento, puoi darci una chiave di lettura per comprendere meglio la tua opera?

Micro-acciones producto del confinamiento (Micro-azioni di confinamento) è una serie composta brevi azioni pensate per un’inquadratura precisa della videocamera, in una rappresentazione che rasenta l’assurdo; dove il corpo, lo spazio, la distanza, l’accompagnamento, la solitudine e la disperazione diventano gli elementi riconoscibili di questo mio lavoro.

Nella micro-azione dal titolo Duelo a 1.80 metros la distanza è il pretesto per innescare una lotta per lo spazio, mentre nell’azione Convivio a un metro ochenta mostro un’area da rispettare per consumare un caffè. In “Graffiti para delimitar el espacio, lo spazio è il luogo in cui creare un graffito in mezzo al nulla, un segno che malgrado la sua incorporeità rende visibile la distanza da rispettare tra le persone. Anche in Sei pies (182 cm) l’azione ricorda il sistema di misurazione inglese che corrisponde alla distanza consigliata: 1,82 cm.

Le altre azioni presenti in questo video analizzano gli aspetti psicologici generati dalla solitudine a causa dell’emergenza sanitaria che siamo vivendo: ¡Ey! ¿Qué? ¡Ya Voy!, è un grido verso il nulla che metaforicamente diventa un urlo verso se stessi; Muover una roca mostra il disperato tentativo di voler muovere una pietra senza l’aiuto degli altri. Infine Casi rileva l’impossibilità di sfiorarsi. In definitiva posso affermare che le azioni che ho raccolto in questo video riflettono i miei sentimenti nei primi tre mesi di pandemia, vissuta nella città di Monterrey (Messico), in cui vivo e lavoro.

In che modo questa realtà emergenziale da Covid-19, con le sue costrizioni di chiusura/isolamento, ha influenzato il tuo lavoro d’artista e in generale in tuo modo di riflettere sulla contemporaneità?

Il lockdown è stato diverso in Europa e in Messico. Nel mio Paese non c’è mai stato un blocco totale come in Italia o in Spagna, il motivo è che molti messicani come in altri paesi latinoamericani vivono alla giornata e se non lavorano non mangiano. Ovviamente hanno chiuso le università, i musei, i cinema e altri spazi affollati. Il governo ha sempre raccomandato di restare a casa come misura preventiva, ma non l’ha mai imposto come obbligo. In questo contesto, la mia produzione non è cambiata molto, continuo a fare passeggiate con la macchina fotografica, scatto foto o creo azioni che registro con la mia videocamera. Forse il cambiamento più evidente nel mio lavoro avviene dal 2020, quando ho deciso di investire parte dei miei risparmi in strumenti per lavorare da casa o nel mio studio, dove sto realizzando principalmente lavori pittorici e scultorei. In questo senso, la pandemia ha portato cambiamenti positivi alla mia produzione.

L’arrivo del coronavirus, inoltre, ha svelato in modo chiaro ciò che già sapevamo o sospettavamo, ossia la follia e la fragilità del mondo contemporaneo. Ci sono voluti tre mesi per assistere al crollo dell’economia mondiale o mostrare l’incapacità e l’inefficienza del sistema sanitario; il Covid-19 è stato usato come pretesto per fortificare i confini e le differenze; abbiamo assistito ad opinioni/pensieri di leader mondiali che incalzavano, attaccavano o equivocavano fatti scientifici per idee bizzarre di diverso tipo; ci siamo resi conto di come i paesi ricchi accumulano vaccini e dimenticano i paesi più fragili. Questa emergenza sanitaria però ha prodotto anche una pausa globale, che per tanti versi ha influito positivamente sull’ecologia e sulla filosofia, magari indirizzando l’umanità a ponderare quali direzioni intraprendere per cambiare e migliorare lo stile di vita.

L’arte e gli artisti, in tutto ciò, hanno una grande responsabilità nei confronti della società per generare crepe o colmare lacune, allo stesso tempo le istituzioni pubbliche e private dovrebbero pensare la cultura e scienza come necessità di base.

Rispetto ai consueti spazi deputati all’arte contemporanea, quanto ritieni utili le possibilità offerte dal web in questo particolare momento storico?

Il numero del pubblico cresce ma l’esperienza diminuisce. Ad esempio, anche questo lavoro è pensato per essere proiettato in uno spazio fisico e non per essere visto su un monitor. Proiettarlo in scala 1:1 aiuta a sottolineare l’idea spaziale e corporea delle mie azioni. Guardare l’opera sullo schermo di computer o di un cellulare permette di cogliere l’idea in modo chiaro, ma si perde il confronto tra l’opera, lo spazio e il corpo. Nonostante ciò, non posso negare che il web e i social network siano utili per promuovere l’arte. Se prima della pandemia mi contattavano grazie ai canali web per invitarmi a partecipare a progetti e mostre, dall’anno scorso ho anche venduto opere ad alcuni seguaci del mio canale Instagram. Nonostante ciò, preferisco l’esperienza dello spazio tangibile.

Calixto Ramirez

Nato nel 1980 a Reynosa (Messico), vive e lavora Monterrey (Messico).

Si laurea a La Esmeralda Art School di Città del Messico nel 2008. Tutti i suoi lavori sono caratterizzati dall’economia di mezzi che tuttavia gli consente di realizzare interventi di forte impatto. Le sue opere – installazioni, sculture, video, performance, pittura e fotografie – sono state esposte in numerosi centri espositivi e gallerie, in Europa e America Latina: Alessandra Bonomo (Roma, 2020); Grimmuseum (Berlino, 2019); Ribot Gallery (Milano, 2018); National Gallery (Tirana, 2017); Museo del Novecento (Napoli, 2016); Bienal FEMSA (Messico, 2016); Fondazione MEMMO (Roma, 2015); Museo de Arte Carrillo Gil ( Messico, 2014); Museo de Arte Moderno (Messico, 2013); Museo del Palacio de Bellas Artes (Messico, 2013). Premi e Residenze: Young Artist Biennal (Monterrey, 2012); Fundación Marcelino Botín (Spagna, 2009); Level 0 di Artverona (2015); Casa Wabi (Messico, 2015), Contigo a la distancia, FONCA (Mexico 2020); Borsa di studio, ITCA, (Messico, 2009).

www.calixtoramirezstudio.com