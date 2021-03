“Studiare arte qui significa aprire la propria mente a una sfida: la sfida dell’arte contemporanea, dei linguaggi contemporanei e del dialogo con la moda, che è una delle caratteristiche principali dei nostri corsi”. Introduce così i corsi Arte di Istituto Marangoni Firenze Francesca Giulia Tavanti, Programme Leader dell’arte nella sede di Firenze (altre sedi sono a Milano, Londra, Parigi, Shanghai, Shenzhen, Mumbai e Miami). Quello che emerge chiaramente è una forte attitudine interdisciplinare, che punta a far dialogare l’arte contemporanea con la moda e il mondo delle nuove tecnologie.

È in questa ottica che nasce anche il nuovo Master in Fashion Art and Textile Innovation, presentato dalla direttrice Ivana Conte: “il corso è stato creato per professionisti altamente creativi. Vogliamo abbattere le barriere tra possibile e impossibile attraverso l’esplorazione costante di nuove tecniche artistiche, portando la sperimentazione all’estremo per realizzare il sogno in cui arte e moda convivono. Le fibre tessili e i materiali sono i protagonisti principali nonché il mezzo per esprimere idee creative, lungimiranti e innovative.”

