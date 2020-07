Quindici artisti contemporanei di provenienza internazionale, selezionati da Ilaria Bonacossa in collaborazione cin Galleria Continua, animano gli spazi della Rocca di Angera, sul Lago Maggiore, fino al 27 settembre. Fantastic Utopias – questo il titolo della mostra – fa parte di un progetto artistico promosso dai Principi Vitaliano e Marina Borromeo Arese e si snoda negli spazi restaurati dell’Ala Scaligera del Castello. Il tema del fantastico viene indagato dagli autori scelti in modo molto differente, ma un filo conduttore è ben riconoscibile: usare l’immaginazione per costruire un possibile mondo alternativo, immaginando una realtà diversa da quella che conosciamo.

“La mostra nasce dal presupposto che nel nostro mondo post-reale, in cui conflitti, crisi politiche e ambientali sembrano susseguirsi senza sosta, il fantastico e la sua rappresentazione sono tornati al centro delle riflessioni contemporanee”, si spiega nella presentazione del progetto.

Gli artisti in mostra sono: Jonathas De Andrade, Berlinde De Bruyckere, Carlos Garaicoa, Antony Gormley, Shilpa Gupta, Ilya & Emilia Kabakov, Zhanna Kadyrova, Sabrina Mezzaqui, Michelangelo Pistoletto, Ornaghi & Prestinari, Kiki Smith, Hiroshi Sugimoto, Pascale Marthine Tayou, Ai Weiwei e Chen Zhen.