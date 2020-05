I pranzi domenicali in famiglia, le vacanze sulla riviera adriatica negli anni Trenta; e poi ancora le rivolte studentesche durante i Sessanta, o le eroiche staffette in salita nelle tappe del Giro d’Italia. C’è un mondo di immagini in movimento che aspetta di essere scoperto dentro Memoryscapes, la prima piattaforma digitale interamente dedicata al cinema privato.

Realizzata grazie al contributo di registi ed esperti del settore, e liberamente fruibile sul sito di Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, questa straordinaria raccolta presenta oltre trentamila pellicole originali e inedite in formato ridotto (Super8, 8mm, 16mm, 9,5mm), girate per lo più in maniera amatoriale tra gli anni Venti e gli anni Ottanta del Novecento.

FRAMMENTI DEL PASSATO

Digitalizzati e distribuiti in maniera tematica e cronologica, i filmati (in bianco e nero o a colori) raccontano di un’Italia passata, tra piccoli gesti della quotidianità e grandi rivoluzioni storiche. Un patrimonio visuale commovente e ricco di spunti, così presentato da Paolo Simoni, responsabile del progetto: “Memoryscapes è una sfida, quella di mettere a disposizione di un vasto pubblico la grandezza del nostro archivio. Per noi è un traguardo fondamentale: dopo quasi vent’anni in cui abbiamo raccolto, digitalizzato e catalogato pellicole provenienti da tutta Italia, siamo felici di riuscire a renderle, progressivamente, visibili a tutti”.

Oltre mille brevi filmati sono già stati caricati sul sito e suddivisi in due aree tematiche: Lungo la Via Emilia – dedicata alla vita e ai paesaggi dell’Emilia Romagna – e Cartoline Italiane – dove poter vedere le meraviglie della nostra penisola con gli occhi dei viaggiatori del passato.

– Alex Urso

https://homemovies.it/memoryscapes