Nel contesto della mostra Relazioni Estetiche, in corso alla Reggia di Caserta fino al prossimo 20 dicembre, l’artista trentino Stefano Cagol (1969) ha realizzato una monumentale installazione video sulla facciata del palazzo. L’opera, intitolata The Body of Energy (of the mind), invade la residenza reale campana – la più vasta al mondo – interagendo con le antiche mura e coinvolgendole in quello che, nelle stesse parole dell’artista, diventa “un vero e proprio scambio energetico”. La doppia immagine di un corpo umano, filtrata attraverso la visione a infrarossi, si staglia contro la facciata imprimendo su di essa calore e lasciando la sua impronta attraverso una traccia cromatica in continuo movimento.

La mostra collettiva di cui l’opera fa parte è curata da Massimo Scaringella e comprende le opere di quattordici artisti contemporanei, italiani e internazionali e di diverse generazioni, che sono stati invitati ad intervenire con progetti scelti o realizzate site specific per la Reggia.