App, musei e realtà virtuale

2. THE MUSEUM OF THROUGHVIEW

Di musei immersivi in piattaforme di VR abbiamo iniziato a vederne abbastanza, ma questo museo ha spunti interessanti e non va davvero sottovalutato. Per prima cosa l’ambiente, che è molto realistico e più accurato dei musei visti finora. In secondo luogo, le opere sono presentate in scala molto grande rispetto all’altezza del visitatore, e l’atto di avvicinarsi fornisce un ottimo ingrandimento, migliore delle aperture di finestre aggiuntive su cui zoomare, già viste troppe volte e mai del tutto soddisfacenti. Ma il confettino è rappresentato dalla possibilità di avere su un piedistallo la ricostruzione 3D del quadro selezionato, ingegnosa e in un certo qual modo più filologica che altre, con un sistema di quinte e ritagli. Va detto che il repertorio delle opere è limitato, con soli 54 dipinti di artisti come Rembrandt, Bierstadt, Monet, e una speciale mostra di fotografie dei primi del Novecento di Jacob Riis. Sì, perché questo museo è immaginario e non rispecchia una vera collezione.

www.throughview.eu

Costo: € 9,90

Device: HTC Vive