Uno spazio appositamente dedicato alla conservazione delle collezioni di moda, con ambienti pensati per custodire i capi di abbigliamento delle più note maison internazionali. Si tratta di UOVO:MODA, sezione particolare di UOVO, azienda di stoccaggio di opere d’arte con all’attivo quattro sedi a New York. La divisione dedicata alla moda sarà disponibile in tutti gli avamposti di UOVO a Manhattan e Long Island City.

UOVO A NEW YORK

UOVO è un’azienda nata nel 2014 specializzata in stoccaggio di collezioni d’arte e moda, con sede principale a Long Island City, di oltre 26mila metri quadrati, e due magazzini a nord di Manhattan di 14mila e 9mila metri quadrati. Oltre ai servizi di stoccaggio, trasporto e imballaggio, all’interno dei suoi spazi UOVO offre sale di osservazione in cui è possibile fermarsi per una pausa caffè o un pranzo veloce. Il prossimo autunno verrà inaugurata la quarta sede a Brooklyn, per la precisione a Bushwick: con una estensione di quasi 14mila metri quadrati, UOVO:BROOKLYN è realizzato in cemento armato, materiale ideale per la sicurezza, la temperatura e il controllo del clima. Lo stoccaggio sarà distribuito su tre piani, ciascuno con un’altezza del soffitto di oltre 6 metri per ospitare anche opere d’arte monumentali. Il progetto realizzato dallo studio di architettura Butz-Wilbern è pensato in modo specifico per le collezioni di belle arti, design e moda. Come tutte le strutture dell’azienda, anche la nuova sede di Brooklyn avrà uno staff di esperti per assistere i clienti nelle operazioni di trasporto, installazione, spedizione e imballaggio dei beni.

UOVO:MODA

Disponibili in tutte le sedi di UOVO, la sezione UOVO:MODA offre spazi di stoccaggio personalizzati e climatizzati per abbigliamento, scarpe, accessori e opere di haute couture. Fin dalla sua apertura, l’azienda custodisce collezioni di moda di importanti brand (tra cui Oscar de la Renta e PVH Corp., una delle più grandi società di abbigliamento al mondo proprietaria dei marchi Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, Speedo e Izod), ma adesso l’introduzione della nuova divisione formalizza il sistema di inventario di moda di UOVO e le offerte di servizi. “UOVO è impegnata a preservare il nostro patrimonio culturale, che a nostro avviso include archivi di design innovativi e collezioni di moda degne di nota”, dichiara Steven Guttman, fondatore e presidente di UOVO. “La moda ci aiuta a capire la storia, quindi è importante che le opere-chiave siano disponibili per le generazioni future. MODA consente a progettisti e privati ​​di pianificare i loro lasciti conservando i loro capi secondo i più alti standard del settore”.

– Desirée Maida

www.uovo.art