I designer dell’hub creativo Zaventem Ateliers hanno preso possesso dell’ex fabbrica Necchi di macchine per cucire, nell’hinterland di Milano, trasformandola in un centro ad altissimo tasso di creatività.

Qualche anno fa avevamo visitato una ex cartiera vicino all’aeroporto di Bruxelles-Zaventem, suggestivo esempio di archeologia industriale che sarebbe presto diventato un immenso hub creativo. Ad accompagnarci in questa preview il visionario designer e artista belga Lionel Jadot, fondatore di questo progetto, che ci aveva indicato dove presto sarebbero sorti atelier per designer e artigiani, uno studio di registrazione, spazi espositivi, un ristorante e molto altro. Il suo obiettivo non era quello di dare semplicemente in gestione degli spazi a creativi ma di creare delle sinergie reciproche, di condivedere non solo gli spazi, ma le tecniche, il saper fare e le ispi-razioni, realizzando dei laboratori open-source.

DAL SOGNO ALLA REALTÀ

Oggi questo hub riunisce una co-munità eclettica di 21 tra designer, artisti e scenografi emergenti e affermati, uniti dalla passione per la produzione e la lavorazione dei materiali. Non è stato difficile coinvolgere nel progetto così tanti creativi, che sono rimasti affascinati da questo luogo sorprendente. Infatti Jadot ha cercato di preservare il più possibile la struttura originaria. Qui prendono forma le creazioni della storica Maison Jonckers che produce solo pezzi unici, progettati e realizzati a mano. Una storia di famiglia che unisce due generazioni di designer. Da oltre cinque anni, Alexandra e Grégoire rivisitano e mettono in luce l’opera del padre, l’artista scultore Armand Jonckers, attraverso nuove creazioni che tra arte e design, generando un universo poetico continuamente rinnovato e originale. Le loro realizzazioni sono il frutto di una sorta di alchimia: la ricerca di un punto di equilibrio tra la materia prima originale e il tocco umano.

La ceramista Bela Silvaha trovato a Zaventem un punto fermo quando non è in viaggio a rigenerare la pro-pria creatività. L’Oriente, la Persia e l’America Latina sono una fonte di ispirazione costante nel suo lavoro. Nelle sculture, nei disegni e nei dipinti emerge sempre il suo amore per la natura. Il mondo del mare del suo Portogallo abitato da animali marini e coralli si fonde con il mondo della fauna con gli uccelli, le iguane, i rettili ed elementi fantastici come i draghi. Anche il giovane designer belga Pierre-Emmanuel Vandeputte fa parte del fab team degli Atelier Zavantem e lo abbiamo già incontrato in tante mostre internazionali di design. Dall’ideazione alla produzione, mescola surreale e attenzione arti-gianale. Le sue produzioni generano stupore grazie a un aspetto ludico che invita il fruitore a vivere esperienze uniche.

BARANZATE ATELIERS

La similarità dei luoghi ha pro-dotto questo interessante gemellag-gio durante la design week milanese. L’ex-fabbrica di Baranzate riflette lo spirito degli Ateliers a Zaventem co-me un luogo di scambio e condivisio-ne tra designer, artisti, collezionisti, creativi e appassionati di arte e de-sign. Il progetto va oltre la semplice occupazione dello spazio, l’obiettivo è infatti di inserire Baranzate Ateliersnella mappa creativa milanese e di offrire una anticipazione di come un tale luogo potrebbe evolvere e creare sinergie a livello locale. Jadot e i suoi hanno invitato an-che degli ospiti a presentare i loro lavori durante la design week. Non solo i designer e creativi di Zaventem Ateliers ma anche artisti supporta-ti da diverse gallerie, come nel caso della Everyday Gallery di Anversa, che espone artisti emergenti e mid-career. Uno degli obiettivi della galleria è quello di creare sinergie tra arte e comunità, l’arte infatti può aiutarci a immaginare un percorso verso un mondo più sostenibile ed equo. Non solo mostre durante queste giornate: è fitto il calendario di eventi collaterali tra cene VIP, feste, con-certi e performance per il pubblico internazionale e la stampa, in colla-borazione con Belgium is Design, la fiera belga d’arte e design Collectible e altri partner.

IL BELGIO AL SALONE E NEL CENTRO DI MILANO

Oltre a unire le forze con Baranzate Ateliers, l’agenzia che dal 2011 promuove la creatività belga presenta anche lo stand collettivo The New Belgians al Salone Satellite, con 13 studi che esplorano il legame tra scienza, tecnologia e arte attraverso combinazioni che danno nuova vita a materiali naturali. In più, una mappa interattiva, la Belgian Design Map, permette di individuare le tante pre-senze legate al paese in città.

–Giorgia Losio