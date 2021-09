Viva il vetro, il vetro è vivo. Quinta edizione per Venice Glass Week

3. LE MOSTRE DELLA GLASS WEEK

Molte sono le esposizioni dedicate alla produzione in vetro non solo di artisti locali, ma di creativi provenienti da tutto il mondo. Nel The Venice Glass Week HUB al primo piano di Palazzo Loredan sarà possibile ammirare una selezione di opere contemporanee di una ventina di artisti internazionali. Il piano sottostante ospita invece HUB Under35, lo spazio espositivo dedicato alla produzione di 17 giovani designers provenienti da tutto il mondo, selezionati dal Comitato scientifico del Festival per l’originalità e la qualità della loro ricerca sul vetro. Proprio in occasione della rassegna, è stata prorogata “L’Arca di Vetro. La Collezione di Animali di Pierre Rosenberg”: la mostra, inaugurata lo scorso 26 aprile a LE STANZE DEL VETRO della Fondazione Cini sull’Isola di San Giorgio, ripercorre la storia dell’arte vetraria muranese attraverso la collezione personale di animali in vetro di uno dei più celebri direttori del Louvre. Per tutti i giorni del Festival, la Fondazione Cini attiverà visite guidate gratuite non solo a LE STANZE DEL VETRO, ma anche all’Archivio del Vetro Veneziano e alla biblioteca, per ammirare documenti storici e progetti originali di diversa provenienza, fattura e destinazione. Il Museo del Vetro di Murano inaugura “Murano Glass Toys”, una mostra interattiva caratterizzata da un allestimento innovativo e multimediale, in cui il pubblico sarà invitato a scoprire, anche in maniera ludica, il mondo dell’arte vetraria. Moltissime sono infine le esposizioni a tema nelle gallerie della città: da Marignana Arte che ospita le opere di Lorenzo Passi, ad Alma Zevi con Marcantonio Brandolini d’Adda, a Beatrice Burati Anderson con la coppia di artiste Cherkanova e Sforni, fino alla Galleria Michela Rizzo che apre la sua Project Room al dialogo fra i lavori in vetro di Marcela Cernadas e Silvano Rubino.