Ultime notizie dal mondo Pantone: l’istituto statunitense specializzato in catalogazione cromatica, dopo aver decretato la tonalità del 2020 – l’intramontabile Classic Blue – ora lancia ben 315 nuovi colori che tengono conto dei cambiamenti dell’attualità legati a tecnologia, intrattenimento, economia, stili di vita, stili di gioco, influenze culturali e sociali. Le nuove tonalità saranno come sempre indirizzate al mondo del design, della creatività e della progettualità in generale, e saranno integrati nella tavolozza PANTONE FASHION + HOME. “Riflettendo aree di significativa importanza per il mercato, la nostra nuova collezione di colori comprende variazioni neutre, di tonalità medie, tenui e persino ‘fumose’ dei nostri colori più popolari”, viene spiegato nella presentazione pubblicata sul sito ufficiale di Pantone. “Allo stesso tempo, tutte le famiglie di colori sono state espanse con ulteriori nuance e tonalità; dagli arancioni, gialli, rossi e rosa ai blu, viola, verdi, bianchi e neri. Abbiamo aggiunto molte tonalità minerali e sfumature influenzate dalla natura che potrebbero essere definite organiche, terrose o bruciate. La nostra gamma di neutri come il grigio, il beige, il kaki e il taupe è stata notevolmente aumentata”.

I NUOVI COLORI PANTONE

Ma quali sono, in sostanza, i nuovi colori Pantone? Difficile riuscire a elencarli tutti qui, ma vi garantiamo che passarli in rassegna è un’operazione divertente e non poco. Tra le nuove tonalità Pantone, ad esempio, c’è il gusto della joie de vivre: a partire dal rosso Winery o dal rosa Sangria Sunset, dal viola Bonbon e dal marrone Chocolate Martini. Ci sono i colori ispirati alla natura, come il Yellow Plum, il verde Tea Leaf o l’azzurro Frozen Fjord; quelli tratti dagli animali, ad esempio Flamingo Plume e Silent Storm (un grigio); ma, soprattutto, una vasta gamma è presa dalle varietà della terra e delle particelle pulviscolari, come Lava Smoke, Volcanic Ash e Summer Sand. I più curiosi, però, rimangono quelli legati alla sfera di sensazioni, emozioni, a cui l’istituto catalogatore ha voluto affibbiare un colore (nonostante in natura non esista): stiamo parlando del rosso Adrenalin Rush, del rosa Tender Touch, del bianco Baby’s Breath e del nero Unexplored. Pantone ha anche ridisegnato la sua collezione di guide e cataloghi, e revisionato il software della sua app includendo le nuove aggiunte 2020.

– Giulia Ronchi

