4. LILLE CAPITALE DEL DESIGN 2020

Tra le destinazioni da non perdere per gli appassionati di design nel 2020 c’è senz’altro Lille. Il capoluogo del “grande nord” francese, infatti, è stato scelto dalla World Design Organization come Capitale Mondiale del Design. È la prima volta che una città transalpina ricopre questo incarico, ma non è una sorpresa, per via della prossimità geografica a paesi ad alto tasso di creatività come il Belgio e l’Olanda ma anche perché negli ultimi anni la regione si è fatta notare per l’apertura o il restyling radicale di nuovi interessanti spazi dedicati alle arti visive e all’universo del progetto, dal Louvre Lens al WAAO – Centre d’architecture et d’urbanisme di Lille passando per il Tri Postal, spazio espositivo e centro per i mestieri creativi ricavato in un edificio degli anni Cinquanta in passato destinato proprio allo smistamento della posta. Il programma, spalmato sulle quattro stagioni e preceduto da una sorta di “antipasto” con le tre giornate del World Design Street Festival (a dicembre 2019), è stato pensato per mettere in luce il ruolo del design nel quotidiano e, al tempo stesso, aprire spazi di riflessione su problemi attuali. I temi delle mostre spaziano dai big data alla città di domani, ma ci sarà spazio anche per la celebrazione di alcune star locali (o quasi) come il duo creativo Muller Van Severen (alla Villa Cavrois di Lille dal 17 marzo 2020).

www.designiscapital.com

www.lillemetropole.fr